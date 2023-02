Roma, 21 feb – Massimo Cacciari attacca ancora la sinistra. Questa volta, non solo quella italiana, come riporta anche Il Secolo d’Italia.

Per Cacciari la sinistra è in coma



“L’ha roovinata la guerra”, dice il filosofo, riferendosi al Pd ma non solo, in un’intervista rilasciata alla Stampa. Cacciari così parla della sinistra europea in generale: “Ha subito e basta il salto d’epoca. Invece di trovare in essa le proprie ragioni di essere, vi ha trovato la ragione per scomparire”. Un polo politico e culturale che, con tutti i suoi limiti, ha perso perfino l’immagine di parte difensiva delle fasce deboli della popolazione. Un’immagine che verso alcuni suoi seguaci particolarmente testardi, incredibilmente, ancora resiste. Cacciari prosegue così: “Si è pensato che i processi di globalizzazione non solo non avessero in sé tutti i germi per future possibili guerre, ma anzi ne costituissero il più sicuro antidoto. E perciò andassero seguiti obbedientemente”.

Basta con i diritti umani

Cacciari critica la sinistra anche sulla questione dei diritti umani. Pur non discutendola apertamente, il filosofo la inquadra come uno dei punti deboli che vengono tirati fuori in assenza di tutto il resto: “Le è rimasta l’invocazione a “diritti umani”, alla quale non fa riscontro alcun concreto sforzo per renderli positivi”. Dichiarazioni di intenti che, anche in questo caso, non hanno nulla a che fare con la realtà. D’altronde, anche l’emorragia di votanti alle primarie del Pd in corso dimostra la disaffezione di un popolo, proprio quello di sinistra, che un tempo su certe questioni si dimostrava granitico e oggi sembra soltanto una copia sbiadita del passato.

Alberto Celletti