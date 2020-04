Roma, 6 apr – “Avere una norma che sbatte fuori le persone è sbagliato; averla adesso, in questo momento, è doppiamente sbagliato”. Così il ministro delle Politiche Teresa Bellanova torna alla carica su quella che secondo la renziana di ferro è una delle priorità del Paese: i lavoratori immigrati. “Noi abbiamo bisogno degli immigrati per portare avanti anche il normale funzionamento della catena alimentare – spiega l’esponente di Italia viva – E anche perché questi processi o li regola lo Stato o la mafia. E io voglio che sia lo Stato”.

Il pallino della renziana di ferro

Intervenuta ai microfoni della trasmissione radiofonica Circo Massimo su Radio Capital, la titolare del dicastero dell’Agricoltura spiega che nel Nord “c’erano tanti lavoratori dell’Est nelle campagne per la raccolta e, nonostante il corridoio verde europeo, non si vogliono spostare. Oggi incontrerò l’ambasciatore romeno per parlarne”. Nei giorni scorsi la Bellanova, in una intervista a Repubblica, aveva detto che “le baracche-ghetto dei braccianti vanno sanate e i lavoratori immigrati regolarizzati. Ci vuole un provvedimento urgente, oltretutto con la mancanza di stagionali stranieri rischiano i raccolti”. Insomma, quello del lavoro per gli immigrati è proprio un suo pallino.

La ricetta per l’economia in emergenza: “Nuovi modi di lavoro”

Poi il ministro si ricorda anche dell’emergenza coronavirus: “Il Paese ritorni gradualmente a produrre con il massimo di garanzia per i lavoratori – dice – Abbiamo grande rispetto per la scienza, è un punto di riferimento. Dobbiamo avere in grande conto quello che la scienza ci mette a disposizione e fare lo sforzo per non scegliere le vie più semplici”. Infine la Bellanova dispensa anche consigli su come rilanciare l’economia: “Non dobbiamo scegliere le scorciatoie, come dire chiudiamo tutto, ma le vie complesse, ad esempio pensare alle riaperture, a nuovi modi di lavoro. Se non lo facciamo adesso, rischiamo di andare fuori dalla competizione a livello globale”, sostiene. “Nuovi modi di lavoro” è uno di quei passaggi a cui la comunicazione giallofucsia ci ha abituato in questi mesi di emergenza. Vuole dire tutto e niente.

