Da Ancona a Verona, proseguono le presentazioni italiane de “Il gruppo straniero”

Roma, 15 apr – Proseguono in Italia le presentazioni de Il gruppo straniero, con il curatore dell’edizione italiana Francesco Sedaboni. Lo scorso sabato il libro di Carolus Löfroos ha fatto tappa ad Ancona, prossimo appuntamento venerdì 18 a Verona.

Ricordi dalla trincea d’Europa, Il gruppo straniero di Carolus Löfroos

Svedese, volontario del primissimo Battaglione Azov, Löfroos racconta ne Il gruppo straniero la sua esperienza sul fronte ucraino dal 2014 fino agli accordi di Minsk e il cessate il fuoco del 2015. Una testimonianza incandescente di alcuni egli anni decisivi della storia recente europea, là dove si origina l’attuale guerra tra Ucraina e Russia. Nel libro risuonano gli echi antichi delle compagnie di ventura rinascimentali, dei drakkar vichinghi, dei proscritti del Baltikum, di quello spirito ardito, di quell’eroismo spavaldo e irriverente così profondamente impresso nel sangue europeo. Non solo, il testo di Löfroos è anche il modo per guardare da vicino quello sorta di oggetto misterioso per il pubblico italiano – seppure chiacchieratissimo – che è l’Azov. Deformato dalle retoriche opposte di occidentalisti ed euroasiatisti, di chi in maniera infondata incolpa quest’ultimo di essere una creatura della Nato, di essere una specie di covo per pseudo-nazisti impresentabili o da operetta, di non avere la dignità di un corpo militare, alla stregua di terroristi (tanto che gli Stati Uniti ne hanno vietato la fornitura di armi). Al contrario, l’Azov ha saputo farsi avanguardia della Nazione, incarnare tramite il proprio esempio un nuovo mito mobilitante, sia da un punto di vista politico che militare.

Da Ancona a Verona, proseguono le presentazioni italiane

Di questo e di tanto altro ancora si è parlato nella presentazione dello scorso sabato ad Ancona. Un’occasione indispensabile per parlare a tutto tondo della guerra tra Russia e Ucraina, di piazza Maidan, del ruolo dei movimenti identitari, del futuro dell’Europa, dando spazio a chi quei momenti li ha vissuti sulla pelle in prima persona. Prossima tappa, la conferenza a Verona venerdì 18 aprile, ospiti di Domus Scaligera e Circolo letterario Ardente.

