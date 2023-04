Roma, 28 apr – Il quinto – al momento presunto – scafista della strage di Cutro è stato trovato, e verrà consegnato oggi all’Italia, come riporta Agenzia Nova.

Quinto scafista di Cutro: chi è



Il quinto scafista della strage che a Cutro il 26 febbraio scorso portò alla morte di 92 persone è sulla via dell’Italia. Al momento non si hanno certezze sulla sua colpevolezza, sebbene le prove a suo carico siano piuttosto imponenti. L’uomo è un cittadino turco di 27 anni che era stato identificato nei giorni successivi al naufragio. Gli inquirenti lo hanno trovato grazie alle attività di indagine sia della squadra mobile di Crotone che della sezione operativa navale della Guardia di finanza. Era stato arrestato il 7 marzo nei pressi di Graz, con la collaborazione dell’Unità F.A.S.T. (Fugitive Active Search team).

Il mandato d’arresto

Il Servizio per la Cooperazione internazionale di Polizia della Direzione centrale della Polizia criminale ha così dato esecuzione al mandato di arresto europeo, che era stato emesso in precedenza dall’A.G. crotonese. Per il turco è prevista una consegna dalle autorità austriache a quelle italiane, mentre il luogo in cui essa verrà effettuata è il posto di frontiera tra Arnoldstein e Tarvisio, in Friuli. A quel punto verrà scortato dalla Polizia Penitenziaria alla Casa circondariale di Udine. Infine, ci sarà il trasferimento a Crotone a disposizione delle autorità locali.

Alberto Celletti