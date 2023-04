Roma, 3 apr – Le elezioni in Finlandia rifilano una sberla alla sinistra di Sanna Marin, come riportato da Tgcom24.

Elezioni Finlandia, vincono i conservatori e la destra



Dal punto di vista dei voti, i socialdemocratici perdono di poco, arrivando al 19,9% dei consensi. Le altre due formazioni politiche insieme, però, ovvero il Partito di coalizione nazionale (Kok) guidato da Petteri Orpo, e Veri Finlandesi di Riikka Purra, prendono rispettivamente il 20,7% e il 20,1. Impossibile quindi stare loro dietro, come riconosce la stessa Marin: “Congratulazioni al vincitore delle elezioni, congratulazioni alla Coalizione nazionale, congratulazioni al partito dei finlandesi, la democrazia ha parlato”. Il Parlamento finlandese, così, assegnerà 48 seggi su 200 complessivi ai centristi, mentre 46 ne prenderà il partito euroscettico. Per il premier uscente, 43 posti.

E alla fine Purra batte Marin

Lo avevamo previsto qualche giorno prima del voto, quando sottolineavamo l’ascesa di Riikka Purra nella politica finlandese. L’alleanza tra centristi e sovranisti alla fine pare che sia proprio in corso. Poco prima del voto, il leader di Veri Finlandesi aveva scritto così su Twitter: “La situazione è la stessa di tante altre volte: la sinistra grida che i cattivi stanno tagliando miliardi dai sussidi e minando i servizi. A destra, invece, si grida che i fifoni non tagliano abbastanza. Siamo quindi l’alternativa giusta anche per questo motivo, in questi tempi di turbolenza?”. Ora però il dubbio è lecito: Orpo e Purra riusciranno andare d’accordo? La differenza sulle questioni europee appare tutt’altro che di secondaria importanza, dal momento che i centristi puntano su una politica di austerità per riportare il debito “in ordine”, mentre Veri Finlandesi sono apertamente euroscettici e anti-immigrazionisti.

Alberto Celletti