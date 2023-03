Non c’è dubbio che le dichiarazioni siano destinate a innescare una polemica che da scientifica diventerà geopolitica, anche alla luce delle non banali tensioni che stanno da mesi punteggiando i rapporti tra Usa e Cina. La riapertura del dibattito sul lab-leak — cioè sulla natura artificiale del Covid-19 — ha anche ingenerato una polemica di politica interna agli Usa, con i repubblicani, da sempre sostenitori della tesi, che incalzano l’amministrazione dem e che da settimana prossima avvieranno una indagine parlamentare alla Camera proprio sulla presunta origine di laboratorio del Covid.

D’altronde il capo dell’Fbi non ci è andato particolarmente leggero, dichiarando che «stiamo parlando di un possibile incidente in un laboratorio controllato dal governo cinese che ha provocato la morte di milioni di americani». Lasciando poi un’aura di mistero, Wray ha precisato che molti degli esiti della indagine Fbi sono classificati, cioè segreti. Piuttosto curioso, in effetti, come dopo anni di accuse di complottismo mosse a Trump e alla destra, americana e non solo, che da subito hanno sostenuto la tesi della matrice artificiale del virus, ora siano i democratici a mutare opinione sposando le tesi della destra.

La replica di Pechino

Non poteva quindi mancare, in questo già incandescente clima, la dura replica di Pechino. «La Cina si oppone categoricamente a qualsiasi forma di manipolazione politica finalizzata a individuare l’origine del Covid. Il coinvolgimento dei servizi di intelligence in questioni scientifiche è di per sé una politicizzazione di questo problema», ha dichiarato Mao Ning, portavoce del ministero degli Esteri cinese

Cristina Gauri