Gaza, altra strage di Israele: campo profughi di Jabalya distrutto, decine di morti (Video)

Hamas parla di un centinaio di morti, come riporta anche il Quotidiano Nazionale , di cui “molti bambini”. Ma anche altre informazioni provenienti da altri resoconti medici non la fanno affatto leggera. La “cintura di fuoco” su Gaza da parte di Israele è il solito raid pesantissimo, che colpisce una schiera di edifici, facendone cadere circa una ventina: distruzione pura, insomma. Il ministero dell’Interno scrive così su X, tracciando il primo immediato bilancio: “Il campo di Jabalya è stato bombardato con 6 bombe, ciascuna del peso di una tonnellata di esplosivo. Più di 50 martiri e circa 150 feriti e dozzine sono sotto le macerie, in un atroce massacro israeliano che ha preso di mira una vasta area di case”. Decine di corpi sarebbero già stati estratti dai resti degli edifici. Afp ha riferito di “almeno 47 corpi recuperati”. Di sequito, il video pubblicato da Askanews .

