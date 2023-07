Horror agghiacciante in California, uccide donna e poi posta video dell’agonia su Facebook

Roma, 31 mag – Dalla California, per qualche ora, ha circolato un video dell’orrore su Facebook. Non si trattava di un film ma di una terribile realtà: una donna assassinata che mostrava i suoi ultimi attimi di vita. Il killer non si era accontentato di eliminarla, ma ha addirittura voluto mostrarne l’agonia.

California, il video choc sulla orribile morte di una donna



L’autore del gesto agghiacciante si chiama Mark Mechikoff, un 39nne con precedenti penali. L’uomo ha accoltellato a morte una donna, ma successivamente ha voluto perfino condividerne i momemnti finali su Facebook. Poi vicino San Mateo, nei pressi del luogo del delitto, è stato arrestato dalla polizia. Questo grazie all’allarme lanciato da un’altra donna che si è rivolata agli agenti della contea di Nye, in Nevada, dopo aver essa stessa assistito all’accoltellamento in “diretta social”, comunicando il nome dell’account da cui era stato condiviso il video. Da esso, i poliziotti sono riusciti a rintracciare l’indirizzo di Mechikoff, in un complesso residenziale dell’area, senza però trovarlo in casa. Ci sono volute tre ore per recuperare il corpo della vittima, Claribel Marie Estrella, mentre l’assassino è stato catturato a San Jose.

L’agghiacciante filmato



La polizia ha così commentato il terrificante filmato: “Anche se i motivi dell’accoltellamento sono ancora sotto indagine, sappiamo che l’uomo ha filmato gli ultimi momenti della vittima e ha postato il video su Facebook prima di scappare: il contenuto del video è orribile. Non solo la vittima ha perso la sua vita ma il fatto che l’assassino si sia spinto oltre e abbia postato il video è ancora peggio“. L’episodio è avvenuto mercoledì, una giornata nel corso della quale alcuni vicini hanno riferito di aver sentito delle urla, sebbene non vi sia certezza sul collegamento con il fatto incriminato. A Mechikoff è stata negata la cauzione, mentre è stata accolta la richiesta di un avvocato. Quanto ai suoi precedenti penali, l’uomo era stato arrestato nel 2019 era stato arrestato per aver colpito una donna e averla minacciata di morte con un coltello. Al momento, secondo alcune fonti, si parla di possibile pena di morte richiesta dall’accusa per l’omicidio appena consumatosi.

Alberto Celletti