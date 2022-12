Roma, 6 dic – In Indonesia il sesso prematrimoniale sarà vietato per legge. Il Parlamento del Paese ha infatti ufficialmente approvato gli emendamenti legislativi che vietano il sesso precedente alle nozze, oltre ad altre modifiche significative al Codice penale del Paese.

Indonesia, sesso prematrimoniale illegale

Il vicepresidente del Parlamento, Sufmi Dasco Ahmad, ha dichiarato di essere favorevole al testo che ha ottenuto la maggioranza dei voti. Ovviamente, scontate le critiche di chi parla di battuta d’arresto per le libertà. Come riporta Tgcom24, il Codice Penale indonesiano riformato sarà applicato sia ai cittadini che ai visitatori stranieri, mantenendo regole già in vigore come la pena di morte e l’illegalità degli insulti al presidente. Fare sesso prima del matrimonio costerà un anno di carcere ai “trasgressori”. Per il ministro della Giustizia Yasonna Laoly si tratta di una “decisione storica”: “Abbiamo fatto del nostro meglio per tenere conto delle questioni importanti e delle diverse opinioni che sono state discusse. Tuttavia, è tempo per noi di prendere una decisione storica sulla modifica del Codice penale e di lasciarci alle spalle il codice penale coloniale che abbiamo ereditato”. Nel codice c’è una vera e propria criminalizzazione dei rapporti sessuali extraconiugali, e non viene accettata neanche la convivenza delle coppie non sposate. Ovviamente, il mondo Lgbt è quello più indispettito, considerando anche che nel Paese è vietata ogni tipo di unione tra persone dello stesso sesso.

“Protegge il matrimonio” per i difensori della legge, “attacco alla libertà” per i critici

Albert Aries, portavoce del progetto, ha dichiarato che la legge ha lo scopo di proteggere l’istituzione del matrimonio, sottolineando che gli atti sessuali prematrimoniali ed extramatrimoniali potranno essere denunciati solo dai familiari (nella fattispecie dal coniute, dai genitori o dai figli) adducendola come possibile limitazione all’efficacia troppo estrema del testo. I detrattoti, però, attaccano: per costoro la legge impedisce la libertà morale, per un Codice penale, come quello indonesiano, ancora risalente all’epoca coloniale e non revisionato, neanche dopo decenni di accesi dibattiti. L’Indonesia starebbe scivolando verso il fondamentalismo, dopo aver guadagnato nel corso degli anni una certa fama di tolleranza religiosa, nonostante la sua maggioranza musulmana.

Alberto Celletti