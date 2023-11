La tempesta Ciaran sconvolge l’Europa e l’Italia: i danni e i morti

Roma, 3 nov – Quando il maltempo è più di una semplice notizia di cronaca, siamo in casi come la ormai tristemente “nota” Ciaran, la tempesta che ha sconvolto l’Europa continentale e ora sta creando danni drammatici anche nel Nord Italia.

Ciaran, i morti in Europa e in Italia

La Ciaran non si è risparmiata già nel resto d’Europa, come riporta l’Ansa, dove ha causato cinque morti, tra cui un bimbo di 5 anni in Belgio. In Italia si sta concentrando con particolare devastazione: si contano già tre morti in Toscana e un dispero in Veneto. Sarà così, secondo le previsioni, almeno fino a domenica, tra piogge, diluvi e venti fortissimi. Il sindaco di Prato Matteo Biffoni commenta così la situazione: “Il sopralluogo in città è stato uno shock. Una botta nello stomaco, un dolore che ti fa venire da piangere. Ma dopo una serata e una notte di devastazione ci tireremo su le maniche per pulire, sistemare e riportare alla normalità la nostra città”. Nei giorni scorsi ha fatto scalpore anche l’esondazione del Seveso a Milano, coincidente con l’estensione della tempesta Ciaran nel Nord, prima di concentrarsi anche sul centro Italia.

Le vittime italiane

Tra gli sfortunati, un uomo di 85 anni trovato morto al piano terra della sua casa a Montemurlo, frazione Bagnolo, proprio a due passi da Prato: la stanza era completamente allagato. Secondo la ricostruzione, l’uomo non è riuscito a raggiungere i piani alti ed è annegato. Altra vittima in provincia di Livorno, a Rosignano. E infine la terza, una donna di 84 anni che avrebbe accusato un malore. Il presidente della regione Toscana Eugenio Giani ha dichiarato: “Abbiamo appena mandato dei gommoni a Seano, Quarrata e Campi Bisenzio, zone in questo momento difficilmente raggiungibili in altro modo per provvedere al sopralluogo di prima urgenza, inoltre abbiamo chiesto alla Protezione Civile Nazionale elicotteri per il trasporto urgente di persone in codice rosso”. Mentre il vicesindaco di Firende Federica Petti parla dei disagi nel capoluogo: “Abbiamo persone in grave difficoltà e stiamo aspettando i mezzi anfibi dei vigili del fuoco: le aree più colpite sono il centro e la zona di Capalle”. In Veneto una persona risulta dispersa. Insomma, un bel disastro. La Ciaran sarà un bel problema almeno fino alla prossima settimana