Roma, 8 gen – Lorenzo Fioramonti torna ad attaccare il Movimento 5 Stelle, secondo cui l’ex ministro dell’Istruzione dovrebbe restituire 70 mila euro di arretrati. “È una forzatura, ne devo poco meno di 20 mila e li destinerò al tecnopolo di Taranto”, assicura Fioramonti a Circo Massimo, su Radio Capital. “Ho deciso di non versare negli ultimi mesi perché si è passati da una donazione allo Stato a una donazione a un conto privato. E non si capisce chi lo gestisce. Questo ha creato problemi a tutti noi. Le chiavi, a quanto sappiamo, sono in mano a Di Maio e agli ex capogruppo Patuanelli e D’Uva”. Poi continua, “Ma non sarebbe normale che un conto con milioni di euro venga gestito almeno come il conto di una bocciofila di quartiere. E c’è un ruolo sospetto di una organizzazione privata, la Casaleggio“.

La piattaforma Rousseau pagata con le restituzioni dei parlamentari

Proprio la piattaforma Rousseau gestita dalla Casaleggio è al centro della polemica sulle restituzioni. Secondo numerosi pentastellati infatti i loro soldi servono proprio a coprire il conto molto salato della piattaforma: circa 1,1 milioni di euro annui. Una cifra che desta qualche sospetto, visto che è molto al di sopra dei costi di mercato. La piattaforma, infatti, dal 2017 al 2018 ha quasi triplicato i suoi costi. Le spese sono passate da 493 mila euro a 1,1 milioni di euro.

Le voci più costose del braccio online della Casaleggio

Le voci più costose sono le spese legali (24,3%) e quelle per il personale (29,8): oltre 335 mila euro nel 2018 a fronte dei 103 mila del 2017. I dipendenti sono dieci (prima erano 4 part time, 2 full time, uno stagista e un collaboratore coordinato e continuativo). Spese che peraltro rischiano di diventare una voce “fissa” del bilancio. Le cifre per l’infrastruttura sono il 19,6%, mentre quelle per la comunicazione sono schizzate da 14 mila a 87 mila euro. Nel 2019, poi, è stata sviluppata la nuova piattaforma, soprattutto per supplire anche alle falle evidenziate dal garante della Privacy. E i costi sono a carico dei parlamentari pentastellati.

Ecco perché il collegio dei probiviri del M5S ha dato il via ai procedimenti contro 47 parlamentari non in regola con le restituzioni. In ogni caso, a prescindere da chi paga cosa, gli eletti nel Movimento sapevano fin dall’inizio della restituzione come vincolo di mandato. In tal senso non ci sono scuse.

Adolfo Spezzaferro