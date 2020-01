Roma, 8 gen – Senza le polemiche sulla presenza prima rifiutata poi nuovamente accettata dalla Rai della prezzemolina radical chic Rula Jebreal probabilmente non staremmo parlando di Sanremo. Ogni pubblicità è buona pubblicità, direbbe qualcuno: adesso passiamo a vedere quanto costa a noi pagatori di canone questa trovata di marketing di Amadeus e co..

L’indiscrezione di Dagospia

Dagospia avrebbe ricostruito l’incontro tra la bella Rula, palestinese naturalizzata italiana che poi ci ha dato il benservito per trasferirsi nei patriottardi Usa (loro sì un faro di civiltà nel mondo) e Amadeus, conduttore e direttore artistico della kermesse sanremese. A quanto risulta, la Jebreal trasformerà il palco dell’Ariston in una piattaforma di lancio di missili contro il patriarcato, propinandoci un monologo sulla violenza di genere. Secondo quanto riporta il sito gestito da Roberto d’Agostino, in tandem con la Jebreal potrebbe esserci nientemeno che Diletta Leotta, che vorrebbe trattare lo stesso argomento.

La proposta ancora in sospeso?

Per questo alto momento di tv pubblica che si consuma nello spazio di un’unica serata, la Jebreal avrebbe “umilmente” richiesto un compenso di 25mila euro. Ovviamente, le star internazionali che parteciperanno avranno compensi ben più alti che si spera verranno ripagati dall’audience. Dagospia annuncia anche che il contratto proposto dalla Jebreal sarebbe sulla scrivania dell’amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini, che è anche responsabile del bilancio del servizio pubblico. Il sito lascia però intendere che la proposta non sarebbe stata ancora accettata.

Ilaria Paoletti