Roma, 28 ago – Mentre tutti gli occhi sono puntati sul Quirinale, nella fervente attesa che l’inciucio tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico risolva la crisi di governo, i “ragazzi dei centri sociali” continuano a salvare i poveri migranti al largo della Libia. La nave Mare Jonio della Ong Mediterranea ha annunciato su Twitter di aver recuperato circa un centinaio di persone che si trovavano su un gommone alla deriva a poca distanza dalle coste libiche. Tra gli immigrati soccorsi ci sarebbero 26 donne (di cui pare 8 incinte) e 22 bambini con meno di dieci anni e altri sei minori.

“Scappano dall’inferno”

“Abbiamo individuato il loro gommone, sovraffollato alla deriva e con un tubolare già sgonfio con il nostro radar, e per fortuna siamo arrivati in tempo per portare soccorso”, spiegano i referenti delal Mare Jonio. Il recupero degli immigrati è stato completato alle 8.35 di questa mattina. “Le persone sono tutte al sicuro a bordo con noi, ci sono casi di ipotermia e alcune di loro hanno segni evidenti dei maltrattamenti e delle torture subite in Libia“, spiegano sempre gli attivisti dei centri sociali. “Fuggono tutte dall’inferno. Restiamo ora in attesa di istruzioni dal centro di coordinamento marittimo italiano, cui ci siamo riferiti mentre ancora il salvataggio era in corso, in quanto nostro Mrcc (Centro di coordinamento marittimo, ndr) di bandiera”.





A cinque giorni dal ritorno in mare della nave madre dell’Ong Mediterranea – grazie al dissequestro operato dalla solerte e per nulla schierata Procura di Agrigento – i bravi ragazzi dei centri sociali hanno potuto imbarcare un nuovo “prezioso carico di esseri umani”, che verrà scaricato al 99% in un porto italiano. Ci sarà un nuovo braccio di ferro con Salvini corredato dai vari interventi della Trenta, di Conte etc? Difficile prevederlo, ora che la crisi di governo sembra vicina a risolversi (con l’inciucio).

Davide Di Stefano

