Roma, 2 mar — Una modella di OnlyFans del Michigan affetta da sarcoma a cellule fusate ha fatto sapere in questi giorni di aver guadagnato una fortuna mostrando il proprio corpo deformato dal cancro agli abbonati della famosa e controversa piattaforma di intrattenimento per adulti.

Modella OnlyFans fa i soldi con il cancro

Mya Richardson, questo il nome della 21enne, ha appreso di essere stata colpita dalla rara forma di cancro lo scorso settembre, sottoponendosi successivamente a quattro sessioni di chemioterapia e 25 di radioterapia. Alle inevitabili preoccupazioni per la propria salute si erano aggiunte quelle per gli incassi sulla piattaforma: con la calvizie causata dai trattamenti e quella vistosa tumefazione sul fianco sinistro, come l’avrebbero presa i suoi abbonati? Prima dell’infausta diagnosi, infatti, la modella se la passava piuttosto bene grazie ai proventi di OnlyFans: 80mila dollari all’anno, non una cifra a sei zeri come le supermodelle del sito, ma comunque uno «stipendio» che una cameriera o una cassiera sognerebbero per tutta la vita di poter guadagnare.

Immaginatevi dunque la sua sorpresa nel rendersi conto che i suoi followers, lungi dal disdire l’abbonamento al canale, hanno incrementato le sottoscrizioni, chiedendo di mostrare calvizie e tumefazione. «Ho il cancro, ma sono ancora sexy», ha dichiarato a SWNS. «Gli uomini adorano l’aspetto calvo». «Sono ancora in grado di mantenere me stessa e la mia famiglia», ha dichiarato. «Sono una persona molto sicura di sé».

Riscontri positivi

Mya racconta delle sue preoccupazioni iniziali. Di quando, cioè, temeva che la calvizie e l’aspetto poco sano avrebbero distrutto il suo flusso di entrate economiche. «All’inizio indossavo parrucche per apparire su OnlyFans», poiché «il mio lavoro dipende dal mio aspetto». Tuttavia, la giovane donna alla fine ha trovato il coraggio di posare senza camuffarsi, ricevendo tonnellate di riscontri positivi.

Freak show

Fortunatamente per la modella, i medici sono stati in grado di fermare la diffusione del cancro (una vistosa massa di quasi 15 cm) grazie alla chemioterapia aggressiva e dei trattamenti con radiazioni, tutti pagati con i proventi di OnlyFans. Tuttavia, l’enorme tumore si trova ancora sulla schiena della giovane: l’operazione è in programma per mese prossimo. Mya ha fatto sapere che continuerà a condividere contenuti sulla piattaforma e si dichiara entusiasta del fatto che gli abbonati continuino a sostenerla nonostante i cambiamenti fisici.

Insomma, siamo davanti alla versione digitale dei freak show, quegli spettacoli dei secoli scorsi in cui la gente pagava per osservare le deformità di altra gente. Che cosa ci sia di sexy (e di umano, soprattutto) nella morbosità di depravati paganti, Mya ce lo dovrebbe spiegare. Se non altro, tutti quei soldi la aiuteranno a guarire…

Cristina Gauri