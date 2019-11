Ankara, 29 nov – “Macron ha detto che la Nato è in stato di morte cerebrale. Ascolta cosa ti dico dalla Turchia, lo dirò anche alla Nato: prima di tutto fai controllare la tua morte cerebrale“. Parole dure quelle del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, dopo le critiche del presidente francese all’offensiva di Ankara contro le milizie curde in Siria. “Queste dichiarazioni sono adatte solo a persone come te che sono in stato di morte cerebrale. Non rispetti i tuoi obblighi nella Nato, non paghi neppure quello che dovresti pagare alla Nato, ma quando c’è da mettersi in mostra ti metti in mostra”, ha aggiunto Erdogan. “Escludere o non escludere la Turchia dalla Nato… hai l’autorità per prendere una decisione del genere? Tu non ha alcun diritto né legittimità a stare laggiù (in Siria, ndr). Non ti ha invitato neppure il regime”, mentre “la sicurezza della Turchia è la sicurezza dell’Europa”, ha concluso Erdogan.