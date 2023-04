Roma, 14 apr – Netflix annuncia un nuovo film-documentario su Cleopatra e la dipinge come di colore. Una scelta che ha fatto arrabbiare perfino l’archeologo ed ex ministro delle Antichità egiziano, Zahi Hawass.

“Cleopatra was Black”, l’ultima follia di Netflix

Chissà se si tratta di un clamoroso sfondone o l’ennesimo tentativo di riscrivere la storia, ma il nuovo documentario Netflix è già un caso. Annunciato per il 10 maggio e prima parte di una serie dedicata alle regine africane, “Queen Cleopatra” è stato prodotto e diretto da Jada Pinkett Smith, moglie di Will Smith. Stando al trailer, alternerà interviste a vari personaggi e momenti di azione scenica in cui Cleopatra sarà interpretata dall’attrice di colore e afro-discendente Adele Jones. Non solo, il focus dell’opera sarà proprio il suo “heritage”, ossia il suo patrimonio e la sua origine etnico-culturale, con accuratissime e assai scientifiche argomentazioni del tipo “ricordo mi madre dirmi, non mi importa cosa ti dicono a scuola, Cleopatra era nera” o affidabilissime ricostruzioni come “la immagino con i capelli ricci come me”. Insomma, siamo nel puro campo della fantasia.

Infatti, se gli antichi egizi erano africani, ciononostante erano ben lontani dall’essere di origine sub-sahariana e quindi provenire da quella parte di Africa con cui si identifica solitamente la cultura “nera”. A maggior ragione non lo era Cleopatra, la quale era addirittura di discendenza greco-macedone essendo di stirpe tolemaica. L’Egitto di Cleopatra era una dei tanti regni ellenistici fondati alla morte di Alessandro Magno, quando i suoi generali – tra cui appunto Tolomeo, iniziatore della dinastia che porta il suo nome – si spartirono il suo immenso impero

Le critiche di Zahi Hawass

A mettere le cose in chiaro è anche Zahi Hawass, il quale rappresenta forse una delle fonti più autorevoli in materia. L’egittologo ha affermato che dipingere Cleopatra come nera “è totalmente falso”, spiegando come la civiltà nera non ha connessioni con quella egizia: “Netflix sta cercando di creare confusione per diffondere false informazioni secondo cui l’origine della civiltà egizia è nera”. Insomma, una stroncatura in piena regola.

Michele Iozzino