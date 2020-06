Roma, 18 giu – Ci sono “Pd e M5S, cento parlamentari della maggioranza, secondo cui uno dei modi per rilanciare il Paese è puntare sulla filiera della canapa, legalizzare la cannabis e le canne“. Matteo Salvini va all’attacco del governo giallofucsia alle prese con una richiesta firmata da 100 esponenti della maggioranza convinti che le “politiche repressive sono inefficaci. Con la legalizzazione aiuteremmo l’economia e combatteremmo la criminalità”, è la loro brillante idea. “Ripeto: 100 parlamentari che, invece di occuparsi del turismo, dei precari, delle partite Iva, si preoccupano della cannabis – rincara la dose il leader della Lega -. Io impazzisco, ho due figli: la droga è merda, morte. Siamo veramente alla follia. Come si può pensare di rilanciare il Paese chiudendo le scuole ma distribuendo marijuana. Prima si vota meglio è”. Così Salvini torna a chiedere a gran voce che si torni alle elezioni (eventualità che i giallofucsia scongiureranno in tutti i modi possibili).

La richiesta dei 100 parlamentari pro-cannabis a Conte

A ben vedere, la richiesta delle 100 anime belle giallofucsia si commenta da sola: legalizzazione della cannabis per creare lavoro e far emergere un business illegale ora sommerso (che a lucrare sulle droghe sia lo Stato invece è una genialata). Comunque, i firmatari della lettera chiedono al premier Giuseppe Conte di “prendere in carico” la proposta e di “programmare un incontro con alcune delle principali associazioni di categoria: Federcanapa, Assocanapagroup, Ancica Canapa industriale”. Tra i sottoscrittori della richiesta troviamo soprattutto 5 Stelle, come il deputato Michele Sodano, il sottosegretario all’Economia Alessio Villarosa, la senatrice ed ex ministro per il Sud Barbara Lezzi, il presidente della commissione Affari costituzionali della Camera Giuseppe Brescia, la presidente della Commissione Affari Sociali di Montecitorio Lucia Lorefice. Hanno firmato la lettee anche esponenti del Misto ex M5S come la senatrice Paola Nugnes e il deputato Antonio Tasso.

Forse che i grillini vogliano recuperare consensi con questa “battaglia di legalità”? A vedere il caos che regna nel Movimento sembrerebbe che prima di proporlo, il prodotto sia stato assolutamente provato.

Adolfo Spezzaferro