Roma, 8 mar – Pyongyang avverte di non fermare i suoi missili. Avvertimento o meglio ennesima minaccia diretta, come riportato da Agenzia Nova.

Pyongyang: “Non provate a fermare i nostri missili”

Minaccia direttissima della Corea del Nord. Destinatari, i soliti: Usa ed alleati regionali, ovvero Giappone e Corea del Sud. Pyongyang intima di “non toccare” i propri missili, o meglio di non interferire in nessun modo con i suoi test. Abbatterli e intercettarli, secondo il governo nordcoreano, costituirebbe “una chiara dichiarazione di guerra”. Parole dure che arrivano nel contesto di una esercitazione congiunta tra forze armate statunitensi e sudcoreane, che dovrebbe avvenire la prossima settimana. A parlare di “gravi conseguenze” è stata la sorella del leader nordcoreano, Kim Yo Jong. Pyongyang osserva attentamente – dice – “le incessanti attività militari delle forze Usa e dell’esercito fantoccio”, come viene definito quello sudcoreano.

“Pronti a reagire in modo appropriato”

Alle esercitazioni americane, accusate di aver provocato “un collasso” del sistema internazionale di controllo degli armamenti, la Corea del Nord “è pronta ad assumere azioni appropriate, rapide e schiaccianti in qualunque momento, sulla base delle nostre valutazioni”. Kim Yo Jong aveva parlato nei giorni scorsi della trasformazione dell’Oceano Pacifico in un “poligono di tiro” a causa dell’aggressività di cui essa stessa accusa sia Stati Uniti che Corea del Sud. Il cui programma “Freedom Shield” è così difeso dai due Paesi, come un’operazione “concepita per rafforzare le capacità di difesa e risposta dell’Alleanza concentrandosi all’interno dello scenario dell’esercitazione su aspetti quali il mutamento dell’ambiente di sicurezza, l’aggressione della Repubblica Popolare Democratica di Corea e le lezioni apprese dai recenti conflitti”.

Alberto Celletti