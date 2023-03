Roma, 8 mar – Non c’è pace negli Usa, neanche in aereo. Un uomo, come riporta Il Tirreno, si è prima sfogato verbalmente, poi ha tentato di accoltellare un assistente di volo. I passeggeri, ovviamente, hanno assistito terrorizzati. Non solo l’allarme sparatorie, insomma, affligge il paese oltreoceano.

Usa, passeggeri terrorizzati in aereo: il tentativo di accoltellamento di uno steward

L’aereo è della United Airlines, ed era partito da Los Angeles con destinazione Boston. L’uomo che appare nel video ha prima iniziato a inveire con parole sconclusionate (“Dove ci stanno dirottando, vedrete, sarà un bagno di sangue”) cercando anche di aprire le porte di emergenza del velivolo. Poi ha cercato di pugnalare uno steward al collo con un cucchiaio di metallo rotto. Una scena terrificante che ha diffuso il panico tra i passeggeri.

Chi è l’aggressore



Si chiama Francisco Severo Torres ed ha 33 anni: l’aggressore è di Leominster, Massachusetts. L’uomo è stato arrestato dopo l’arrivo a Boston. L’accusa è di interferenza con i membri dell’equipaggio e di possesso di arma pericolosa. L’uomo aveva affermato di voler scendere dall’aereo lanciando allarmi casuali su un presunto dirottamento. Successivamente, la polizia lo ha preso in custodia. La sua udienza è prevista per giovedì. Il rischio è altissimo: si parla anche di ergastolo, nel caso in cui venisse condannato.

Alberto Celletti