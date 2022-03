Roma, 5 mar — Per le femministe il «diritto» ad abortire è sacro, mentre quello di dichiararsi contro questa pratica va soppresso e chi non è d’accordo va silenziato: succede infatti che a Roma l’associazione Libera di abortire (sic) ha chiesto all’amministrazione di sbarazzarsi dei manifesti di Pro Vita e Famiglia affissi in occasione dell’8 marzo, Festa della donna. E il comune, sull’attenti, ha obbedito.

Via i manifesti anti aborto: il diktat delle femministe

I manifesti incriminati erano rei di promuovere una campagna contro l’aborto in occasione della Giornata Internazionale della Donna. «Potere alle donne? Facciamole nascere», recita lo slogan stampato sulle affissioni. «Ogni anno nel mondo decine di milioni di donne vengono soppresse nel grembo materno», spiega Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita. «Solo perché e in quanto donne. Questa discriminazione strutturale rende oggi l’aborto il principale nemico dell’uguaglianza di genere».

La crociata delle abortiste

Non la pensano così le femministe, che si sono immediatamente messe a berciare contro la campagna anti aborto. «Il loro obiettivo però è sempre lo stesso», spiegano in comunicato. «Spostare indietro l’asticella del compromesso tra i diritti della donna e i diritti del cosiddetto nascituro, mentre dovremmo compiere solo passi in avanti». Si aggiungono al coro gli immancabili radicali, nella persona di Leone Berilli: «I manifesti delle associazioni antiabortiste in maniera subdola attaccano il diritto della donna all’interruzione volontaria di gravidanza». Il bello è che, pur coccolati dalle istituzioni, si permettono pure di fare le vittime: il 7 marzo l’associazione sarà accolta dal Ministro della Salute Roberto Speranza «per chiedere attenzione verso le testimonianze delle donne che continuano a subire violenze e a vedersi ostacolato l’accesso ai servizi abortivi nel nostro Paese». Del resto, ammazzare bambini nel grembo materno è più semplice che creare le condizioni sociali perché una madre possa averne.

Pro Vita annuncia battaglia