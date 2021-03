Treviso, 23 mar – Massacrata da una ventina di coltellate, sferrate con una ferocia inaudita da un 16enne nordafricano, fino a cadere dentro un fossato con un polmone perforato da un fendente. E’ quanto accaduto a Marta Novello, 26enne di Mogliano Veneto (Treviso), aggredita ieri pomeriggio mentre faceva jogging in una stradina di campagna. A tendere l’agguato è stato un ragazzino, nordafricano di seconda generazione, ora in stato di fermo per tentato omicidio. Massacrata da un 16enne nordafricano

La vittima studentessa di Lingue, si trova ora in condizioni disperate all’ospedale Ca’ Foncello. Il minore le ha perforato un polmone con uno dei fendenti. L’attacco è avvenuto intorno alle 17 lungo un viale alberato a cavallo tra le province di Treviso e Venezia. La 26enne, che ascoltava la musica a tutto volume per mezzo di auricolari, non si è accorta di essere seguita dall’adolescente. Il pedinamento e l’attacco Il nordafricano l’ha pedinata in bicicletta, fino ad un certo punto. Poi, arrivato a distanza ravvicinata dalla Novello, ha lasciato cadere il mezzo e l’ha rincorsa a piedi, impugnando un coltello da cucina. Poi le ha inferto venti fendenti al petto. Dapprima la ragazza ha tentato di difendersi dall’attacco: entrambi sono rotolati nel fossato che corre lungo la stradina. Nemmeno la caduta ha fermato la follia dello straniero, che ha continuato a colpire la sua vittima con ferocia. Ritrovati da due passanti

Sono stati due operai, di passaggio dopo la fine del turno lavorativo, a trovare i due corpi ancora in lotta sul fondo della roggia. Scambiandoli dapprima per due vittime di un incidente, sono scesi per prestare soccorso ad entrambi. Immaginatevi il loro stupore nell’accorgersi dello stato della ragazza, rantolante e coperta di ferite; e nel rendersi conto che il nordafricano ancora teneva in mano il coltello.

Il 16enne nordafricano aveva precedenti