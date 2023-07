Ucraina, Mosca esce dall’accordo sul grano: cosa succede ora

È plausibile attendersi un nuovo aumento dei prezzi dei farinacei e delle materie prime su di essi basate. Era già capitato – anche a causa di una crescente speculazione – nel corso della prima fase del conflitto, che aveva impedito al grano ucraino di uscire verso il Mediterraneo. L’accordo, che era stato raggiunto la scorsa estate con la mediazione del presidente turco Recep Erdogan, aveva sbloccato una situazione molto complicata. Adesso tutto potrebbe essere discusso e il mercato potrebbe schizzare verso nuovi deliri di costi e prezzi gonfiati. Con tutte le conseguenze – anche sociali – del caso. Il conflitto tra Kiev e Mosca dimostra di essere una zavorra notevole per il futuro anche delle società civili europeo-occidentali: troppo influente, in ogni minima sua variazione (spesso volubile) per poter essere ignorato. Senza contare i rischi enormi di escalation di cui tutti testimoniamo la paura praticamente dall’inizio.

Secondo quanto riporta Tgcom24 , il Cremlino considera “terminato l’accordo sul grano”. Dall’Occidente arriva una pioggia di critiche. La voce più dura, ovviamente, viene dalla Nato. Il premier Giorgia Meloni, come sempre, si accoda e commenta il fatto così: “Usare il grano come arma è un’offesa all’umanità”. Nel frattempo, la guerra prosegue senza sosta da oltre 500 giorni, con una particolare intensità manifestata negli ultimi due : la notte scorsa si è verificato un altro attacco con droni da parte ucraina sul Ponte di Crimea, provocante esplosioni e almeno due morti.