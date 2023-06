Roma, 23 giu — Una scoperta che va oltre il disumano, oltre i fondali dell’abominevole: in un appartamento di South Boston i servizi di emergenza per l’infanzia hanno trovato e portato in salvo quattro bambini dai 5 ai 10 anni che si trovavano nascosti in stato di totale abbandono in uno squallido appartamento, circondati da sex toys, droghe e dal cadavere di un trans di colore che giaceva riverso sul pavimento. I fatti risalgono a sabato mattina. Le autorità sono intervenute sul posto in seguito alla segnalazione che riguardava una persona trovata priva di sensi nell’appartamento. Secondo quanto riporta il DailyMail, gli operatori hanno trovato sei maschi adulti vestiti da donna, che si rifiutavano di collaborare e negavano la presenza di bambini.

Al party con il trans morto le autorità scoprono 4 bambini

E’ bastato un veloce sopralluogo per rilevare la presenza dei quattro minori, che si trovavano ammassati in una stanza angusta, circondati da sporcizia e ammorbati da un fetore che rendeva l’aria irrespirabile. A confermare che i travestiti avrebbero impedito ai vigili del fuoco di cercare i bambini nell’appartamento, anche il consigliere comunale Erin Murphy, riferisce la NBC. «Quando il vigile del fuoco ha aperto la porta, ha visto quattro bambini e quelli che credo fossero due adulti nella stanza sul retro», ha raccontato Murphy. «Sembravano spaventati». I bimbi, ha sottolineato il consigliere, vivevano in condizioni pietose, tra accumuli di immondizia, giocattoli sessuali e strumenti per il consumo di droga sparsi per casa, con il rischio che uno dei minori vi venisse a contatto.

I bambini sono stati immediatamente presi in custodia e trasferiti in una struttura di protezione dell’infanzia, dove gli operatori e il personale medico hanno immediatamente valutato le loro condizioni fisiche e mentali. Non è ancora chiaro di che natura sia il rapporto tra gli adulti e i minori trovati nell’appartamento.

Il padre era uno dei travestiti

«Questo è disgustoso», questo il commento di un altro consigliere comunale, Michael Flaherty. Il funzionario ha raccontato all’Herald che il trans trovato sul pavimento era morto «per un’apparente overdose» e che «un uomo che indossava una parrucca affermando di essere il padre» dei bambini è stato trovato in una camera da letto sul retro. L’episodio ha suscitato lo sgomento dei vicini che hanno riferito a NBC10 Boston di essere rimasti traumatizzati dalla scoperta. «Non riesco a togliermelo dalla testa, né può farlo chiunque altro l’abbia visto», spiega una dirimpettaia. «Non so cosa sia successo lì. Non voglio sapere cosa è successo lì perché penso che mi farebbe sentire personalmente ancora più a disagio e insicura», ha aggiunto. Cristina Gauri