Londra, 6 mag – Beccato con le mani nel sacco mentre andava a trovare l’amante – una donna sposata – violando le norme restrittive sul distanziamento sociale. Cronache di quarantena: chissà quanti si saranno comportati analogamente in questo periodo, lasciando le proprie abitazioni con il favore delle tenebre, per unirsi clandestinamente con amanti e fidanzate. Ma qui non si tratta di un comune «furbetto»: perché il colpevole è il professor Neil Ferguson, 51enne luminare dell’Imperial College di Londra e consulente del Sage, la task force formata da scienziati ed esperti chiamata a consigliare il governo Johnson sull’emergenza coronavirus. E fu proprio Ferguson, specialista di modelli matematici applicati all’infettivologia, che a metà marzo riuscì a persuadere l’esecutivo ad adottare misure di distanziamento sociale e restrizioni della libertà più severe.

Nel frattempo lui, sostenitore incrollabile del lockdown totale, secondo quanto rivelato da uno scoop del Daily Telegraph dall’inizio della quarantena si era gettato tra le braccia dell’amante in almeno due occasioni documentate, il 30 marzo e l’8 aprile. La fortunata è Anna Staats, 38enne attivista progressiste che abita fuori Londra con il marito e i figli. Insomma, le rigide regole che aveva fatto imporre a milioni di cittadini della Gran Bretagna crollavano di fronte alla forza dell’amore – o qualcosa di molto più materiale, a voi la scelta.

Che figuraccia. A tal punto che ieri sera Ferguson è stato costretto ad annunciare le proprie dimissioni dal Sage. Pur senza negare gli episodi, lo scienziato ha provato a giustificarsi dicendo di aver violato le misure di distanziamento ritenendosi «immune» e dichiarando di aver contratto il coronavirus, di essere uscito di casa solo dopo aver trascorso due settimane in auto-isolamento ed esser stato dichiarato guarito. Tuttavia ha ammesso di aver fatto «un errore di giudizio» e «preso la decisione sbagliata». L’errore resta: anche perché, al di là delle norme violate, l’esimio avrebbe dovuto dare per primo il buon esempio e placare la fregola rimandando l’atto fedifrago a fine lockdown. «Mi rammarico profondamente – ha aggiunto – di aver danneggiato il messaggio pubblico sulla necessità di mantenere il distanziamento sociale per controllare questa devastante epidemia. Le linee guida del governo sono inequivocabili, e restano valide per proteggerci tutti».

Downing Street conferma le dimissioni di Ferguson dal Sage, mentre alcuni parlamentari del Partito conservatore di Johnson non hanno perso l’occasione per bastonare il professore: «Scienziati come lui – ha commentato Iain Duncan Smith, ex ministro ed ex leader Tory – ci hanno detto cosa non dobbiamo fare, noi abbiamo fatto come lui ci ha detto ed egli invece ha fatto come ha voluto. E’ difficile da credere che un uomo intelligente abbia minato così il messaggio del governo sul lockdown».

Cristina Gauri