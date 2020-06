Trovare lo spazio appropriato per ogni materiale, collocandolo in ripiani sicuri che ottimizzano qualunque ambiente. Un’organizzazione ben strutturata ed efficace, caratterizzata da un’accessibilità immediata. La produzione scaffalature di qualità assicura questi vantaggi, che quando applicati a contesti aziendali si traducono in maggiore efficienza. E quindi in un’effettiva crescita della capacità produttiva. Ma come scegliere il prodotto giusto?

La selezione dei produttori scaffalature metalliche: ecco cosa considerare

Selezionare la produzione scaffalature più appropriata non è così banale come può sembrare. Sì, perché è un segmento di mercato articolato, all’interno del quale ci sono prodotti per la casa, uffici, negozi e industrie.

Della scaffalatura va considerata anzitutto la qualità costruttiva. A prescindere dalla destinazione d’utilizzo, deve assicurare resistenza agli effetti dell’usura nel corso degli anni e solidità. Senza la quale viene messa a repentaglio la sicurezza di oggetti o materiali archiviati.

Scendere a compromessi per quello che riguarda gli aspetti qualitativi sarebbe un errore. Conviene allora rivolgersi ad aziende specializzate, magari con una produzione italiana. E per risparmiare? In questo caso ci viene in aiuto la Rete.

Ci sono produttori con portali web che prevedono la vendita diretta al cliente. L’eliminazione di qualunque intermediazione porta a prezzi potenzialmente molto competitivi. Nella valutazione del prodotto più adatto va poi considerato il materiale che si vuole riporre nella scaffalatura.

In funzione di volumi e pesi coinvolti andrà individuato un prodotto con una capacità di carico adeguata. Sul mercato sono presenti anche soluzioni per gestire l’incidenza di qualche quintale. Per chi cerca la massima flessibilità di utilizzo e robustezza, sono da preferire le scaffalature con ripiani regolabili, particolarmente indicati per magazzini e negozi.

Perché il materiale non subisca eventuali effetti dell’umidità, è importante la presenza di piedini in plastica che stabiliscono una certa distanza dal pavimento.

Personalizzazione con scaffalature metalliche su misura e la scelta delle finiture

L’ottimizzazione degli spazi può richiedere soluzioni ad hoc. In questo caso la produzione scaffalature personalizzata è quella più efficace. È rilevante anche la coerenza dal punto di vista delle rifiniture, perché il prodotto possa integrarsi coerentemente con l’ambiente, soprattutto in negozi e contesti residenziali.

Di solito è possibile scegliere la colorazione della verniciatura e il tipo di rifinitura. I prodotti in metallo galvanizzato, ad esempio, vengono utilizzati dov’è presente maggiore umidità ed esposizione a scalfitture a causa di movimenti e spostamenti del materiale.

Nella ricerca dell’opzione più conveniente, una volta chiarite le proprie esigenze d’acquisto, è utile rivolgersi a più produttori e farsi rilasciare dei preventivi personalizzati. Attenzione però a valutare solo il prezzo, va messo sempre in relazione alle specifiche qualità della proposta esaminata.