Un coupon o codice promozionale è un insieme di lettere e/o numeri associati a uno sconto specifico. I codici promozionali (o coupon) sono generalmente composti da 5-10 caratteri in maiuscolo e talvolta appaiono casuali; altre volte enunciano parole reali o porzioni di parole . Il codice stesso può fornire indizi sul tipo di sconto che offre. Ad esempio, FREESHIP50 sarebbe probabilmente la spedizione gratuita con un acquisto minimo di 50€.



I codici coupon vengono generati ed emessi dai rivenditori attraverso vari canali, come le loro newsletter, i propri siti Web o tramite altri siti Web che promuovono offerte e coupon attuali, come i codici sconto zalando privé.

Come utilizzare i coupon online



Una volta individuato un codice da utilizzare, in genere è possibile digitarlo o copiarlo e incollarlo nella casella del codice coupon, quindi fare clic sul pulsante per applicarlo. Questa casella può essere visualizzata in varie fasi del pagamento, a seconda del negozio da cui stai ordinando.



Alcuni negozi ti consentono di applicare il codice nel carrello prima di procedere al pagamento, mentre altri potrebbero non consentirti di applicarlo fino a quando non avrai raggiunto un certo punto del processo di pagamento. Ciò può avvenire dopo aver inserito l’indirizzo di spedizione e di fatturazione o anche dopo aver inserito i dati della carta di credito. Fai solo attenzione a non effettuare accidentalmente l’ordine prima di aver inserito il codice. I coupon possono essere applicati a molte differenti categorie di merci: ad esempio è attualmente disponibile un codice sconto top farmacia per gli acquisti di articoli farmaceutici.

Il codice dell’offerta è stato applicato con successo?



I negozi variano ampiamente nel modo in cui gestiscono i codici promozionali durante il processo di pagamento. I migliori negozi sono chiari sull’utilizzo dei loro codici e applicano immediatamente i codici nel carrello, mostrano lo sconto in modo visibile e possono persino fornire i dettagli esatti del coupon una volta applicato.



Se il tuo particolare acquisto non è idoneo per lo sconto, alcuni negozi ti aiuteranno a trovare un articolo idoneo annotando i parametri. Molti negozi visualizzano un messaggio che spiega se il tuo acquisto non è valido o non idoneo.



Assicurati sempre di aver digitato o incollato correttamente il codice coupon online. La maggior parte dei codici sono in maiuscolo e alcuni fanno distinzione tra maiuscole e minuscole, quindi potrebbero non funzionare se li inserisci in minuscolo. Se copi e incolli il codice, controlla che non ci siano spazi vuoti prima o dopo che potrebbero far apparire un messaggio di errore. E se il codice è specifico dell’e-mail, dovrai accedere a quell’account e-mail.

Come hai visto, utilizzare un coupon online è complessivamente molto facile. Approfittane utilizzando anche i coupon segnalati nei link di questo articolo, e buon divertimento!