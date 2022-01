Con il mondo sempre più chiuso in se stesso l’intrattenimento si sta spostando dai punti di ritrovo fisici come lo sono sale giochi, cinema, sale slot machine e giochi da tavolo al mondo dell’online. Anche nel 2022 il trend di crescita sarà senza dubbio confermato con diverse novità in quasi tutti i settori soprattutto nel gaming online con novità tecnologiche che apriranno nuovi scenari nel futuro prossimo.

Negli ultimi due anni il mondo dei giochi e dei videogiochi ha riscoperto una nuova vitalità in un periodo di chiusure forzate molti hanno ripreso in mano quella o questa console impolverata in qualche cassetto o in soffitta per passare le lunghe giornate a casa, tutto questo ha spinto nuovamente una crescita della domanda di questo settore che si stava adagiando in delle nicchie di mercato che non sempre rispecchiavano l’attesa delle case produttrici.

Nel Mondo delle Console

Con l’uscita ormai consolidata delle console Next Gen, come Playstation 5 e XBox serie X e serie S, si ci sta preparando ad un 2022 con moltissime offerte di giochi che verranno lanciate durante il corso dell’anno.

Uno dei titoli senza dubbio più attesi nel mondo videoludico sarà senza dubbio “Horizon Forbidden West” che uscirà intorno alla terza settimana di febbraio in esclusiva per Playstation 4 e Playstation 5. In questo nuovo capitolo della saga Horizon la protagonista Aloy combatte ed interagisce con tribù umane e creature meccaniche robotiche in un’entusiasmante avventura nella costa Ovest degli Stati Uniti.

C’è molta attesa anche per il nuovo capitolo della saga Pokémon con il titolo “Pokémon Legend Arceus” che uscirà su Nintendo Switch a fine febbraio. Il Franchise giapponese dopo aver di fatto riproposto degli aggiornamenti con Diamante Brillante e Perla Splendente si è lanciato definitivamente in un nuovo capitolo con Legend Arceus. Il giocatore verrà trasportato in un mondo pokémon molto più aperto rispetto alle versioni precedenti dove i Pokémon saranno parte integrante anche del paesaggio visivo, e per la prima volta nel franchise, si potranno catturare i mostriciattoli anche senza dover passare dalla lotta fra due pokemon. Sempre per Console e ancora una volta esclusiva Playstation troviamo il titolo “God of War: Ragnarok” uno dei giochi che più ha entusiasmato i giocatori della precedente generazione di console. Uno dei giochi più attesi del 2022 anche se ancora non ha una data di rilascio ufficiale farà stare gli appassionati ancora per migliaia di ore attaccati allo schermo nell’avvincente avventura di Kratos e Atreus nei regni di Yggdrasil mentre cercheranno di scappare da ogni tipo di avversità. Da non dimenticare anche il settimo capitolo della saga di Gran Turismo che proporrà una nuova campagna in single player molto più profonda e ricca rispetto alle uscite precedenti, così come la possibilità di editing grafico portata ad un livello superiore. Sempre per gli amanti delle console portatili è in arrivo l’ormai classico capitolo di Zelda con il nuovo “The Legend of Zelda: Breath of the Wild” che uscirà su Switch. In arrivo anche un gioco nel mondo di Avatar in uscita multi-piattaforma forse in contemporanea con l’uscita di Avatar 2 nei cinema di tutto il mondo che sicuramente lascerà gli utenti a bocca aperta come riuscì a fare il primo capitolo del film campione di incassi ormai più di dieci anni fa.

Casinò Games

Come ormai da qualche anno a questa parte, il mondo dei casinò game e delle slot machine virtuali non sembra conoscere crisi, e nel 2021 ha registrato un aumento del 15% rispetto all’anno precedente. Una crescita che non accenna a rallentare con la nascita di sempre nuove sale da gioco virtuali che offrono sempre più un servizio e una garanzia di sicurezza ad altissimi livelli grazie alle garanzie fornite dai monopoli di stato che stanno regolando sempre in maniera più efficiente tutti i nuovi casinò e sale slot machine online. Nuove grafiche e soprattutto l’implementazione pratica della sempre più vicina e sorprendente Realtà Virtuale porteranno l’utente a vivere anche da casa quell’emozione e adrenalina che solo chi è stato anche solo una volta in una casa di gioco reale può capire, camminare intorno ai tavoli e scegliere quello giusto, o comunque quello più alla portata del giocatore, così come osservare come un falco osserva la sua preda, la slot machine che starà per pagare la vincita. Un mondo quello dei giochi da casinò online che potrebbe trovare sbocco addirittura nel metaverso, un mondo parallelo dove chiunque può essere chiunque e che sta raccogliendo molte approvazioni da tutti i settori compreso quello delle sale da gioco per l’immersività e il coinvolgimento che danno all’utente. Un esempio di mix fra realtà virtuale e metaverso può essere Pokemon Go, ora pensato se invece delle palestre comparissero dei tavoli da gioco o delle slot machine o addirittura dei casinò completi di ogni tipo di attività ludica.

Nel mondo del gaming da PC

Altro settore che avrà un 2022 interessante è quello dei giochi da pc, fra le attese più importanti troverà fine quella per il titolo “Monster Hunter Rise” che dopo aver spopolato su console si avvia al mercato del Pc Gaming con moltissime aspettative. Questo titolo sarà al banco di prova dei sistemi grafici dei Pc più moderni e dei giocatori più esigenti dal punto di vista della grafica e che potrebbe trovare nel mondo dei pc la sua destinazione finale dove saprà dare il meglio sotto tutti i punti di vista. Chi vedrà di nuovo file fuori dai negozi alla data di uscita sarà “Rainbow Six” che andrà sul mercato con il capitolo Extraction. Un nuovo capitolo della saga che questa volta sarà impegnato con la squadra React contro un parassita chiamato Chimera. A volte come sempre più spesso accade c’è un gameplay e una storyline degna di un film da cinema e tutto questo rende il titolo una vera full immersion nel mondo Raimbow Six, un mondo dove la strategia e la conoscenza della storia saranno quasi fondamentali. I fan de “Il signore degli anelli” sicuramente troveranno pane per i loro occhi e polpastrelli con l’uscita del titolo Tripla A “Elden Ring”, il nuovo action RPG della From Software si è fatto attendere dalla comunità per quasi due anni. Il gioco si presenta molto innovativo rispetto al suo predecessore Souls in quanto avrà la base in un mondo aperto con una ricca storyline al quale alla realizzazione ha collaborato nientemeno che George R.R. Martin, una garanzia quando si tratta di mondi fantastici e pieni di immersività con una profondità di gioco difficilmente descrivibile per chi non conosce l’autore.

In generale si prospetta un 2022 ricco di novità dopo praticamente due anni di ritardi e posticipi derivati dalla ormai nota situazione mondiale, un anno che vedrà molti videogiocatori con l’imbarazzo della scelta sia per quanto riguarda l’offerta qualitativa che quantitativa visto l’importante numero di giochi di alta qualità che usciranno nei prossimi 12 mesi su diverse piattaforme per un intrattenimento online senza precedenti. Per i giocatori non ci sarà tempo da perdere.