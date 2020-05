La modifica di file PDF (acronimo di portable document file) come molti avranno sperimentato è enormemente più difficile della modifica di un file di testo (ad esempio di estensione .txt o .doc). Il motivo è che l’intento iniziale non è mai stato quello di modificare i file PDF. Essi sono nati per essere l’equivalente digitale delle stampe. Tuttavia, con il tempo, si sono create moltissime situazioni nelle quali può essere necessario modificare un pdf: pensiamo a un modulo in questo formato che abbiamo bisogno di compilare o modificare in alcune sue parti. Ma oltre a questo che è forse è il caso più ricorrente per la maggioranza degli utenti,i può capitare di dover correggere errori di battitura, di sostituire loghi, cambiare font e layout. Questo è il motivo per cui si rende necessario un editor come PDFelement Pro.

Le caratteristiche di PDFelement Pro

Innanzitutto, va chiarito che ci troviamo di fronte a un software professionale che non ha nulla a che vedere con programmi spesso scarsamente utilizzabili che potete trovare sul web. I principali vantaggi di PDFelement sono infatti la stabilità,, la possibilità di personalizzazione, l’ottimo rapporto qualità-prezzo e, ultimo ma non ultimo, le sue molte funzioni. Vediamole in dettaglio:

Modifica dei file

PDFelement Pro ci consentirà di avere il pieno controllo del file, regolare il font e lo stile, modificare i documenti scansionati utilizzando OCR e eseguire il controllo ortografico dei testi.

Creazione, conversione e combinazione dei file PDF

PDFelement Pro può convertire più di 300 formati di file in un file PDF. Potrete anche unire i file e gestire le pagine. Inoltre, è disponibile la creazione batch di PDF e PDFelement può organizzare i file utilizzando il suo metodo di indicizzazione per ridurre il carico di lavoro.

Inoltre, tutti i vostri file possono essere facilmente convertiti in immagini, HTML, documenti Word, ecc.

Creazione di moduli PDF compilabili

Tutti i moduli creati in Excel, Word o altri strumenti possono essere convertiti in moduli PDF modificabili. Con la versione PDFelement 7, è possibile aggiungere file, caselle e pulsanti ai file esistenti o creare un nuovo modulo utilizzando un modello predefinito.

Esportazione informazioni e personalizzazione

Con PDFelement, tutte le fatture e i moduli acquisiti possono essere estratti senza problemi. Identiche regole di estrazione sono applicabili a tutti i file PDF con lo stesso layout. Come detto, vi sono anche ampie possibilità di personalizzazione dei file: potrete creare i vostri modelli preferiti utilizzando pulsanti, campi di testo e checkbox, e sfruttare i modelli predefiniti per rendere il processo ancora più semplice.

Sicurezza dei file

Quando si maneggiano documenti che possono essere importanti o contenere dati coperti dalle normative sulla privacy non si può tralasciare l’aspetto sicurezza, e anche questo fa la differenza tra un programma possibile e uno strumento professionale. Anche questo aspetto non viene dunque tralasciato da questo potente software. Potrete creare e organizza le vostre firme, usare le funzionalità di crittografia delle password, assegnare autorizzazioni agli utenti e proteggere i dati sensibili per mantenerli riservati.

Funzione rivedi e commenta

Ma anche il lavoro di équipe a distanza soprattutto in questo periodo non va sottovalutato.Potrete collaborare efficacemente con il vostro team utilizzando le funzionalità di collaborazione di PDFelement. Gli utenti possono utilizzare i segni e inviare commenti ai file su cui si sta lavorando in modo che tutto il gruppo di lavoro possa sapere cosa fare dopo. Insomma, come si dice oggi, uno “smart working” (che poi nella nostra bella lingua sta per lavoro intelligente) ai massimi livelli.