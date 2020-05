I nostri dischi rigidi (hard disk) sono senza dubbio le unità di archiviazione più importanti in cui vengono salvati tutti i tipi di file. Lì dentro c’è la nostra vita, i nostri ricordi, informazioni importanti di lavoro. Eppure, può capitare di perderli.

Non importa se usate dischi rigidi esterni o fate più affidamento sulla memoria interna del vostro computer, chiunque può soffrire di una perdita indesiderata di dati, qualche caso semplicemente perchè le cicostanze ci costringono a una formattazione. E’ possibile rimediare a un tale disastro? Un programma che ci può salvare è Recoverit.

Cos’è Recoverit?

Come sapete, quando un file viene eliminato da un sistema, non viene cancellato immediatamente in modo permanente. Invece, lo spazio che era stato precedentemente assegnato ad esso ora diventa disponibile per essere sovrascritto. Ed è esattamente in questo modo che Recoverit può aiutarti. Estrarrà l’archiviazione di origine in modo esteso e ti aiuterà a recuperare tutti i tipi di file persi, cancellati e inaccessibili.

Al fine di renderlo ancora più semplice per i suoi utenti, Recoverit fornisce anche una versione gratuita di recupero dati dell’applicazione. Può recuperare dati fino a 100 MB di qualsiasi tipo e in tutti i tipi di scenari di perdita di dati. Se ti senti soddisfatto dei suoi risultati, puoi facilmente passare alla versione Pro o Ultimate.

Cosa possiamo fare con Recovery?

Recoverit è uno strumento molto potente sia potente. Non importa quale tipo di file abbiate perso o in che modo il contenuto memorizzato sia stato eliminato, Recoverit si assicurerà che voi otteniate risultatti positivi. Ecco alcune delle sue principali caratteristiche;

Diverse modalità di recupero – Recoverit supporta un’ampia gamma di scenari di perdita di dati. Tra le modalità di recupero supportate vanno segnalate il recupero dei dati eliminati, il recupero del Cestino, il recupero delle partizioni perse, il ripristino dopo un attacco malware.



Elevato tasso di recupero : uno strumento di recupero dati viene giudicato principalmente da quanto è alto il suo tasso di recupero. Recoverit è sviluppato da Wondershare, che è un pioniere nel settore del recupero dati ed ha uno dei più alti tassi di recupero disponibili (96% per Windows).



1000+ tipi di file supportati : Recoverit supporta più di 1000 diversi tipi di file ed estensioni per foto, video, audio, documenti, cartelle compresse e quant’altro. Ciò include tipi di file comuni come JPG, GIF, PNG, BMP, TIFF, MP3, MP4, AVI, FLV, RAW, PSD, DOC, PPT, CSV e molti altri.



Ripristino da dispositivi esterni : Oltre a ripristinare i dati su un sistema Windows, puoi fare lo stesso anche su un dispositivo esterno. L’applicazione supporta tutti i tipi di fonti come schede SD, pen drive, lettori MP3, fotocamere digitali, videocamere, dischi rigidi esterni.



Ripristino supporto di avvi o: Anche se il vostro sistema Windows non funziona, potete comunque usare Recoverit Data Recovery. La versione completa dell’applicazione consente di creare un supporto di avvio. Questo può aiutartv a recuperare i dati sul vosto sistema anche se si è arrestato in modo anomalo o non funziona correttamente.

La fiducia degli utenti

Infine, non è male osservare anche il giudizio degli utenti. Non parliamo delle recensoni “tarocche” che a volte alcuni siti propongono, ma del giudizio espresso dalla famosa piattaforma indipendente di recensioni Trustpilot. Qui, Recoverit raggiunge un lusinghiero score di 4,5 su 5. In una delle recensioni più recenti, un utente che aveva perso per una sua distrazione migliaia di file, scrive; “grazie a Wondershare Recoverit ho salvato un anno di lavoro, la fiducia di centinaia di membri della mia organizzazione, quello che rimaneva della mia autostima e la mia sanità mentale”.A volte un commento può valere più di mille spiegazioni.