UniConverter è come uno sportello unico per le tue esigenze di conversione, non importa che tu abbia uno o più di mille formati da convertire. Sono supportati anche gli ultimi codec per 4K, come H.265, oltre ai precedenti classici formati HD e Legacy. È possibile convertire video da utilizzare con i visori per la realtà virtuale, puoi tagliare e modificare video, applicare filtri, sottotitoli, filigrane e tutto all’interno dell’interfaccia semplificata che rende il processo semplice e rapido.

Cos’è Wondershare Uniconverter

È una suite di conversione video di livello professionale grazie alla quale è possibile convertire senza perdere la qualità ed è possibile convertire più di 1000 formati. Sebbene sia in grado di soddisfare le esigenze di fotografi e montatori video professionisti, è anche facile da padroneggiare perfino per i principianti con pochi minuti di pratica.

Non è un software complesso ed è molto intuitivo; in più, essendo piuttosto diffuso e utilizzato, ci sono diverse guide che piegano molte delle funzioni di questo programma. Per esempio si possono trovare guide e articoli su come aggiungere filigrana ai tuoi video. Al contrario, se invece ci sono dei video con filigrana sulle tue piattaforme preferite e vuoi eseguirne il download per usarli come contenuti per i tuoi video, usa uno dei tanti programmi specifici e scarica senza filigrana la clip che desideri.

Tra le caratteristiche principali di UniConverter c’è la possibilità di convertire video in quasi tutti i formati, modificare video con funzioni e strumenti professionali, masterizzare video su DVD per condividerli con familiari e amici, trasferire file multimediali su altri dispositivi ed è una vera e propria cassetta degli attrezzi che permette di correggere i metadati dei video, registrare l’attività sul desktop, trasmettere video direttamente sulla TV, supporta scarica da più di 10000 siti e molto altro.

Facilità d’utilizzo

Entrambe le versioni per Windows e Mac di UniConverter sono sicure e semplici da usare. Il programma d’installazione supera la scansione di antivirus e malware proprio come qualsiasi altro programma sicuro da installare.

L’installazione si connette direttamente al server Wondershare per scaricare la versione più recente e stabile e non installa programmi di terze parti nascosti.

Diverse versioni di UniConverter?

Wondershare UniConverter non è un programma gratuito ma offre una modalità di prova limitata.

Nella versione di prova Free è disponibile una gamma di formati ridotta.

La versione Pro, nella sua versione gratuita, offre un supporto più ampio per formati video non DRM e non ci sono restrizioni online.

Infine, la versione Ultimate, non ha limitazioni sull’utilizzo una volta effettuata la registrazione ma per la prova gratuita ci sono delle restrizioni che riguardano la conversione di alcuni formati e quella ad alta velocità, c’è limite di file e durata per il download dai siti hosting, non è possibile masterizzare su disco o personalizzare i menù dei DVD e c’è un limite di file per il trasferimento su dispositivi Android/iOS, riparazione dei metadati e conversione in formato GIF.

Quanto costa UniConverter?

Ci sono 4 diverse possibilità per acquistare Wondershare Uniconverter. Quella più economica è l’abbonamento annuale a partire da 32.99€ e deve essere rinnovato ogni anno. Oppure, puoi ottenere una licenza a vita per 65.99€ che comprende aggiornamenti del software.

Queste opzioni forniscono la licenza per un solo computer, ma è disponibile anche un’opzione speciale per studenti o insegnanti con licenza apartire da 19.99€/trisemestre.Per quanto riguarda le licenze aziendali, i costi variano in base al numero di licenze richieste ed è necessario contattare l’azienda per attivare pacchetti più di 5 licenze, oppure per soluzioni da 100 licenze in su.

Wondershare Uniconverter: un software, tante soluzioni

La conversione di video non potrebbe essere più semplice con UniConverter. Basta aggiungere il file che desideri convertire direttamente nella dashboard dal disco rigido, dal dispositivo mobile, oppure da uno storage esterno, selezionare le impostazioni di output finali e avviare il processo.

È possibile perfino convertire in batch un gruppo di file dello stesso formato contemporaneamente, utilizzando le impostazioni in alto a destra dell’interfaccia, aumentando la produttività del tuo lavoro.

Dopo la scelta del formato video c’è una vasta gamma di opzioni preimpostate, integrate direttamente nel programma per semplificare al massimo la conversione. Se sei già esperto e sai quali impostazioni scegliere, puoi creare un preset personalizzato, oppure modificare quelli già esistenti, aumentando le capacità professionali di UniConverter.

Per l’editing video, il pannello degli effetti è un po’ limitato ma può tornare utile per creare un mood o uno stile per i tuoi contenuti. Purtroppo, UniConverter non supporta l’installazione di pacchetti per effetti scaricabili.

Il software consente di scaricare video online direttamente dai siti hosting, tra cui Dailymotion, Vimeo e altri più noti, per convertirli nel formato che preferisci. È disponibile una funzione per automatizzare la conversione dopo il download, chiamata ”Download and Convert”.