La fata madrina di Cenerentola? Ora è un afroamericano gay

Roma, 19 mag — E alla fine scatta il blackwashing anche per il rifacimento di Cenerentola. Nella versione in chiave moderna della fiaba prodotta da Sony, infatti, sarà il personaggio della Fata Madrina ad essere stravolto nel modo più estremo possibile. Il tutto, ovviamente, nel nome dalla diversità e dell’inclusione. I produttori della pellicola hanno infatti deciso che la Fata, rappresentata tradizionalmente da una donna bianca di mezza età, secondo i canoni moderni deve essere uomo, afroamericano, gay e dall’aspetto genderfluido. Non solo blackwashing, quindi, ma anche gaywashing.

La Fata Madrina di Cenerentola in chiave genderfluid e nera

Ad interpretare la parte vi sarà Billy Porter, il primo attore nero dichiaratamente omosessuale a vincere un Emmy per la sua interpretazione di Pray Tell nella serie statunitense Pose. Del resto, nemmeno l’attrice che interpreta la protagonista del film può ritenersi una Cenerentola tradizionale: il ruolo è andato infatti all’attrice e cantante cubana Camila Cabelo, al suo debutto cinematografico con questa pellicola.

I bambini sono già pronti

Una rivisitazione multiculturale e in chiave contemporanea della fiaba a cui, sostiene Billy Porter, «I bambini sono pronti. Sono gli adulti che hanno bisogno di tempo». Eh già. I bambini sono duttili e indottrinabili, con loro non ci saranno problemi di catechesi genderfluida. Sono gli adulti, deplorevoli reazionari, che non digeriranno lo stravolgimento.

«E’ sinceramente arrivata l’ora di aggiornare i classici rendendoli contemporanei, perché i bambini, e non solo loro, vi si possano rispecchiare», afferma la rivista Vanity Fair in un tripudio di entusiasmo. La rivista di spettacolo Entertainment Weekly ha pubblicato le prime foto della Fata Madrina, o quel che ne resta: Billy Porter indossa un clamoroso abito di raso arancione, con paillettes e un grosso fiocco.