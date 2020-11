Roma, 16 nov – A Laura Pausini la coincidenza di due date ha dato fastidio: ieri è morto Maradona e sempre ieri era la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Uno dei due eventi ha surclassato l’altro (ricorrente). Ma a lei questo non va giù.

Pausini: “Si parla più di Maradona che della violenza”

“In Italia fa più notizia l’addio a un uomo sicuramente bravissimo a giocare al pallone ma davvero poco apprezzabile per mille cose personale diventate pubbliche, piuttosto che l’addio a tante donne maltrattate, violentate, abusate” scrive Laura Pausini sul suo profilo Instagram “Oggi non sono la notizia più importante di questo paese (rigorosamente minuscolo, n.d.r.), nonostante stamattina ne abbia perse altre due. Non so davvero che pensare”.

Maradona vs Giornata contro la violenza sulle donne

Tutti gli anni, prima della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, almeno una settimana prima il palinsesto tv, i giornali, i social di tutti i vip e via dicendo sono pieni di immagini e articoli che ricordano la ricorrenza. Sempre in coincidenza con questa giornata, ieri ci sono stati altri due assassinii di donne, uno a Padova e uno a Catanzaro. Entrambi gli eventi sono stati ben coperti dalla stampa. Purtroppo per la Pausini, quando qui da noi era tardo pomeriggio, è arrivata la notizia della morte di Diego Armando Maradona in Argentina. Ed essendo uno dei più grandi campioni di tutti i tempi, qualcosa che nell’immaginario collettivo dei calciofili (ovvero un buon 99% della popolazione italiana) è simile ad una divinità, i social hanno iniziato a piangerlo. Ma la Pausini non ci perdona per questo e, anzi, col corpo ancora caldo del Pibe, si sfoga duramente su Instagram.

E quindi, signora Pausini?

Le vorremmo rispondere che non c’è niente da pensare, signora Pausini. Maradona è morto, e una notizia è una notizia. Questo non toglie niente alle donne vittime di violenza, a quelle barbaramente uccise ieri, o a quelle uccise prima di loro o che verranno uccise dopo. Per questo che sono state istituite le Giornate internazionali, per ricordare il fenomeno – negativo – e in ipotesi sensibilizzare su tale violenza. Non per analizzare ogni singolo caso. Poi chi vuole approfondire, approfondirà: non è di certo la Pausini a stabilire di quali morti o di quali casi di femminicidio la gente debba parlare o per chi debba commuoversi, dato che una cosa non esclude l’altra. La Pausini avrebbe potuto lei stessa ignorare Maradona e continuare a fornire contenuti contro la violenza sulle donne. Invece fatto una brutta figura da “benaltrista” e da saccente.

Ilaria Paoletti