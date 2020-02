Londra, 11 feb – Se c’è una cosa che non ha limiti nell’universo è l’esposizione mediatica di Greta Thunberg; ieri la prestigiosa Bbc ha dichiarato che è in lavorazione una serie che per protagonista la giovane attivista con l’Asperger e che sarà nientemeno che scritta con l’ausilio dell’unità scientifica che da sempre connota gli speciali dell’emittente inglese …

Greta e la sua “crociata mondiale”

I particolari su come la serie sarà gestita, quando uscirà e via dicendo sono ancora sotto segreto; in una nota, la Bbc fa sapere che la serie sarà incentrata sulla “crociata mondiale” di Greta Thunberg. “Viaggi che la portano a visitare i meravigliosi luoghi della Terra mentre analizza i modi per fermare l’inquinamento“ si legge ancora. Tra non molto quindi potremo assistere a una serie che seguirà da molto vicino Greta Thunberg anche se noi la vorremmo vedere solo da molto lontano. Discorsi, incontri coi leader mondiali, viaggi ma anche i momenti di calma. Ad esempio quelli in cui Greta scrive i suoi discorsi (come se fosse lei a scriverli).

Liddel (Bbc): “Un privilegio straordinario”

Il produttore esecutivo della BBC, Rob Liddell, ha dichiarato: “Il cambiamento climatico è probabilmente il problema più importante della nostra vita, quindi è opportuno realizzare una serie autorevole che esplora i fatti e la scienza dietro questa complessa materia. Essere in grado di farlo con Greta Thunberg è un privilegio straordinario, avere una visione interna di come sia un’icona globale e una delle facce più famose del pianeta”.

Greta: marchio registrato e serie

Che dietro a Greta Thunberg gravitino interessi economici enormi lo si sapeva ed è stato ampiamente dimostrato. Adesso, però, l’attivista svedese ci toglie ogni dubbio. Come ha annunciato sul suo profilo Instagram, Greta ha ufficialmente presentato la richiesta di mettere il copyright sul suo nome e su quello di Fridays for Future: «Il mio nome e il movimento #FridaysForFuture – ha scritto la Thunberg – vengono costantemente utilizzati per scopi commerciali senza alcun consenso. Succede ad esempio nel marketing, nella vendita di prodotti e nelle raccolte fondi che vengono fatte da terzi a nome mio e del movimento. Ecco perché ho fatto domanda per registrare il mio nome, Fridays For Future, Skolstrejk för klimatet ecc. come marchi». Il clima Greta lo sta cambiando davvero, ma più nell’ambiente del marketing che sul pianeta Terra …

Ilaria Paoletti