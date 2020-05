Roma, 12 mag – Anche gli (ex) calciatori si annoiano in quarantena. Saranno gli effetti delle restrizioni da Covid-19, ma in queste settimane è stato tutto un fiorire di dirette social in cui i campioni del calcio italiano degli anni ’90 e 2000 hanno ricordato i bei tempi che furono, con nostalgia, spontaneità e sicuramente poca attenzione per il politicamente corretto. Succede dunque che a finire sul banco degli imputati sia proprio Fabio Cannavaro, pallone d’oro nel 2006 e oggi allenatore del Guangzhou in Cina. L’ex giocatore del Parma è stato protagonista di una divertente diretta con Faustino Asprilla, attaccante colombiano con cui ha diviso alcune stagioni proprio nelle fila dei ducali.

Asprilla che insegue “un finocchio” con una cinta in mano

La “colpa” di Cannavaro è stata quella di aver riso di gusto mentre Asprilla – notoriamente personaggio sui generis e sopra le righe – raccontava un aneddoto “omofobo”, nell’ambito di una diretta dove, tra le altre cose, l’ex attaccante colombiano ha ricordato anche di aver mangiato una da tre milioni. “Una volta siamo andati a Milano. Siamo andati al ristorante con Crippa, e dopo andavamo all’Hollywood”, ha spiegato Asprilla (minuto 34 circa del video qua sotto). “Ero in macchina con Crippa, avevamo bevuto champagne, tequila, di tutto. Eravamo un po’ ubriachi. A un semaforo c’era un finocchio lì di fianco, che si vestivano da donne, lì a Milano. Allora gli ho detto, “vieni, quanto costa passare la notte con te?”. “Non costa niente perché a me non mi piacciono i neri”. Cosa hai detto pezzo di merda? Figa. Sono andato fuori, lui correva io dietro, questo lo picchio dicevo a Massimo, io con il cinturone dietro a quel finocchio, che è scappato”.