Stando a quanto riferito dalla stampa inglese, citando la corte del Cheshire Constabulary, Mendy, 27 anni, si troverebbe attualmente in stato di arresto e dovrebbe comparire domani davanti alla Corte di Chester. L’accusa presume che i reati si siano verificati nel Cheshire tra l’ottobre 2020 e l’agosto 2021. Mendy veste la maglia dei Citizens dal 2017 e ha collezionato 72 presenze in quattro stagioni, segnando due gol. Il difensore è arrivato al City firmando un contratto di 49,2 milioni di sterline dopo aver giocato per il Monaco. Ha giocato nel City per tre titoli di Premier League e due vittorie in Coppa di Lega inglese.

Cristina Gauri