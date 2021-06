Roma, 23 giu — Questo mese del Pride sembra sia iniziato da 15 anni (e che nno debba più finire): sempre per la serie «Lgbt minoranza oppressa», ieri le società calcistiche Juventus e Barcellona hanno deciso di diffondere i propri loghi in versione arcobaleno in sostegno alla causa, che ormai è tenuta più in considerazione della fame nel mondo. Fame nel mondo per cui, va detto, raramente le squadre di calcio multimilionarie spendono qualche parola. E, del resto, a nessuno mai è venuto in mente di tappezzare uno stadio di messaggi contro la povertà.

Juventus e Barcellona danno sfoggio di buonismo

«Everybody loves football», ovvero «Tutti amano il calcio» scrive il club bianconero su Twitter, corredando il tweet di un lapalissiano hashtag #DifferencesMakeTheDifference (le differenze fanno la differenza). Il messaggio non è stato ben accolto dalla tifoseria bianconera. Basta scorrere i commenti di risposta, per la quasi totalità negativi, a condanna dell’iniziativa: serpeggiano tanta delusione e insofferenza tra i follower della Juventus, che chiedono più calcio e meno ideologia. Segno che non tutti, per ora, si fanno lobotomizzare dal messianismo Lgbt. Prima della Juventus è stato il Barcellona a dare il «la» all’ostentazione di buonismo su Twitter a sostegno dei diritti degli omosessuali. Sotto la scritta in catalano «Orgull y respecte» la società calcistica ha postato lo stemma della squadra sullo sfondo di una bandiera arcobaleno.

Il no della Uefa all’Allianz arcobaleno