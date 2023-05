Roma, 24 mag – Emilia Romagna assediata dall’alluvione…e dagli sciacalli. Situazioni vergognose che si ripetono: anche laggiù dove l’emergenza è massima, c’è sempre qualche vigliacco pronto ad approfittarsene, come riportato anche dall’Ansa.

Emilia Romagna, la vergogna degli sciacalli

L’Emilia Romagna è in fibrillazione per aspettare gli aiuti del governo mentre si trova ad affrontare un’altra calamità, quella degli sciacalli. Nella fattispecie, si parla di due coniugi di origine albanese arrestati domenica mattina dalla polizia a Fornace Zarattini, vicino Ravenna. Sono accusati di aver rubato 5.500 euro a una coppia di anziani. Per loro rimane confermata la custodia cautelare, come ha stabilitpo il Gip Andrea Galanti. I due infatti avrebbero condotto un’azione “spregiudicata e risoluta” per approfittarsi di una “emergenza collettiva per bieche finalità veniali”.

I due arrestati

Il primo è Martin Faqolli, un idraulico di 39 anni, la seconda è la moglie, Valde Dudi, casalinga di 33 anni. Faqolli, davanti al giudice, si era assunto la piena responsabilità, chiedendo perdono per l’accaduto e dichiarando di essere andato sul posto inizialmente “per aiutare”, salvo poi cedere alla “tentazione” di sottrarre il denaro contenuto in una borsa ad asciugare al sole. La donna aveva confermato la versione del marito. Ma per il giudice sono entrambi responsabili, visto che la signora avrebbe preso i soldi nascondendoli poi in una borsa frigo. Ad aggravare la loro posizione, il fatto che entrambi avessero un reddito in grado di sostenere una famiglia.

Alberto Celletti