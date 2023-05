Roma, 24 mag – Immigrazione, nuova stretta nel Regno Unito, come riporta Agenzia Nova. Dal gennaio 2024 il governo ha deciso di fermare anche i ricongiungimenti familiari per gli studenti stranieri (salvo eccezioni).

Immigrazione, la stretta del Regno Unito

L’immigrazione – anche legale – sotto il torchio del governo del Regno Unito, il quale ha annunciato ieri che sarà negato il ricongiungimento familiare a tutti gli studenti stranieri, eccezion fatta per coloro che svolgono ricerca post laurea. La misura entrerà in vigore dal gennaio 2024. Prosegue, insomma, l’azione di contrasto dell’esecutivo guidato da Rishi Sunak contro non solo la clandestinità (già abbondantemente criticata in occasioni precedenti, finite pure sotto l’attenzione polemica delle agende internazionali). Frattanto, domani verranno pubblicati i dati dell’Ufficio nazionale per le statistiche i quali dovrebbero mostrare l’arrivo di un numero di persone comprese tra 700 mila e un milione nel solo 2022.

Sunak: “Immigrazione legale incontrollata è un rischio”



Le parole del premier Sunak sono piuttosto inequivocabili, soprattutto considerando l’attenzione che rivolge alla pratica della cosidetta immigrazione “legale”, troppo spesso utilizzata come argomento di contestazione di quella clandestina ma altrettanto frequentemente divenuta un sostitutivo di fatto inutile (legalizzare chi arriva illegalmente, in soldoni, non è che risolva chissà quali problemi). Nel corso di un’intervista al Telegraph, il primo ministro ha dichiarato esattamente questo: una migrazione legale “incontrollata” è tropo spesso causa di pressioni ingestibili su alloggi, scuole e ospedali. Sunak ha così affermato di voler ridurre i flussi migratori legali. “Sono troppo elevati e troppo veloci”, ha dichiarato, sottolineando come in questo modo i nuovi arrivati diventino facilmente degli emarginati.

Alberto Celletti