Roma, 15 set – Un’altra brutta storia, quella di un medico che abusava delle sue pazienti minorenni nel casertano, come riporta Tgcom24.

Abusava delle minorenni: ecco il medico arrestato

Il medico che abusava delle pazienti minorenni è specializzato nello sport e ha 69 anni. L’uomo, arrestato dalla polizia locale, è accusato di abusi che sono stati documentati dagli investigatori. Essi avvenivano nel suo studio, dove, in occasione delle visite per il certificato medico necessario per l’agonismo, in cinque occasioni sarebbero avvenuti i fatti incriminati, tra l’ottobre e il dicembre 2021. Non è ancora ben chiaro se oltre agli abusi che l’uomo ha perpetrato nei confronti delle ragazzine ci sia anche qualcosa di perfino più grave, ma anche a questo stanno lavorando gli investigatori.

La notifica e il sequestro delle apparecchiature informatiche

È stata la Polizia di Stato a notificare al 69enne l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari (gip) prodotta con la richiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere. Ma non c’è stata soltanto la notifica della misura cautelare: oltre a quella, gli agenti hanno sequestrato tutti gli apparecchi informatici in possesso dell’uomo. L’obbiettivo, ovviamente, è quello di perquisirli e di sottoporli ad ulteriori accertamenti, per valutare se vi siano, oltre agli abusi, anche casi di violenza sessuale aggravata.

Alberto Celletti