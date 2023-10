Africa, come il Malawi punta all’autosufficienza alimentare

Roma, 22 ott – Come molti altri paesi africani anche il Malawi importa buona parte del cibo che consuma. Questo, oltre a esporre il Paese a oscillazioni dei prezzi su cui il governo non ha controllo, pesa anche parecchio sulla bilancia dei pagamenti, visto che buona parte delle riserve di valuta pregiata vengono usate per acquistare derrate alimentari che potrebbero essere prodotte in loco.

Malawi e autosufficienza alimentare

Il risultato e’ che 4.4 milioni di persone, rappresentanti il 22% della popolazione del Malawi, hanno difficolta’ ad acquistare generi alimentari di base, patendo quindi la fame. Questa situazione ovviamente è insostenibile: per tale motivo il governo ha lanciato un progetto denominato Mega Farm che punta a mettere assieme aziende agricole piccole e medie al fine di creare realtà piu’ grandi che possano operare in maniera piu’ efficiente aumentando la produttivita’ agricola cosi da produrre abbastanza cibo per coprire il fabbisogno del paese e avere un surplus da esportare e guadagnare cosi’ valuta pregiata. Queste aziende agricole oltre ad avere accesso a consulenza e finanziamenti agevolati vengono anche aiutare a trovare nuovi mercati per i loro prodotti cosi’ da poterli vendere piu’ facilmente.

Le adesioni

Fino ad ora hanno aderito a questa iniziativa 800 aziende agricole medie e grandi, le quali si impegneranno a coltivare 63mila acri di terra equivalenti a 31,5 mila ettari. La produzione di derrate agricole però è solo parte del piano, perche’ occorre anche aggiungere valore ai prodotti raccolti, allo scopo di massimizzare i guadagni derivanti dalle esportazioni. Per questo il governo si è impegnato a costruire parchi commerciali nella capitale Lilongwe e nella citta’ di Blantyr. Tutto ciò avrà il beneficio ulteriore di creare posti di lavoro e quindi massimizzare i benefici economici di questi parchi commerciali.

Giuseppe De Santis