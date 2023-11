“Anime tormentate”, un innovativo romanzo di Cesare Ferri

Roma, 1 nov – È in libreria l’ultimo romanzo di Cesare Ferri, Anime tormentate, edito da Settimo Sigillo. Un testo interessante e illuminante di cui pubblichiamo – quale “anticipazione” – un estratto dell’interessante postfazione di Paolo Scolari, docente di filosofia morale e antropologia filosofica presso l’Università Cattolica di Milano, nonché autore di alcuni saggi su Friedrich Nietzsche.

“Anime tormentate”, la postfazione di Scolari

Una specie di caccia al tesoro potrebbe benissimo essere definito il nuovo libro di Cesare Ferri, Anime tormentate . Sì, perché nel romanzo, sparsi qua e là, sono disseminati indizi (non ultimi gli aforismi creati dallo stesso Autore) che compongono una mappa che guida il lettore in un’ardua e appassionante ricerca, dove il tesoro molto ricco, oserei

dire è rappresentato dalla vera identità dell’uomo straordinario, cui si fa riferimento nella nota iniziale, qui chiamato Armando Lucenti. E non a caso questa vera identità ovvero il filosofo Friedrich Nietzsche viene svelata soltanto al termine del romanzo, proprio all’ultima riga dell’ultima pagina, grazie al titolo della sua opera più famosa, Così parlò Zarathustra.

Un libro per tutti e per nessuno. Con una brillante intuizione letteraria, Ferri fa nascere il pensatore tedesco ai nostri giorni, circa cento anni dopo rispetto a quel 1844 in cui comparve a Röcken, e mentre da un lato prova a calare la sua

esistenza in un contesto contemporaneo quasi un esperimento, un banco di prova per verificare la re ale tenuta e gli effetti a lungo termine dell'inattuale pensiero nietzscheano: dopotutto, non era lo stesso Nietzsche a dire che avrebbe iniziato a essere compreso solamente cento anni dopo la sua morte? ––, dall'altro lato mantiene inalterate alcune sue esperienze di vita, pur senza un preciso ordine cronologico: il manicomio, la sensibilità verso gli animali, l'amore per una donna, i violenti mal di testa, la progressiva cecità, le lunghissime camminate quotidiane, la scrittura per aforismi, la malattia che lo porterà progressivamente alla pazzia e, infine, alla morte.