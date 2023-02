Roma, 1 feb – L’Antartide e quel punto a Sud mai visto, prima che una rompighiaccio italiana lo toccasse. L’impresa record viene riportata dall’Ansa.

Antartide, punto a Sud mai toccato: l’impresa della rompighiaccio italiana

Saremmo abituati a pensare che l’essere umano abbia ormai visto tutto il pianeta terra, ma non è così. Esistono ancora dei “punti” che fanno eccezione a questa regola. È il caso della grande impresa sull’Antartide, opera della nave rompighiaccio italiana “Laura Bassi”, proveniente dall’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale. L’imbarcazione ha raggiunto un record, quello di arrivare al punto più a Sud mai esplorato dall’uomo. Un risultato che è il culimine della campagna oceanografica della 38/a Spedizione Italiana del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA).

Il luogo inesplorato

Il sito si trova all’interno della Baia delle Balene, e risultava fino ad oggi inesplorato. Quanto alla sua collocazione, è stata “registrata” alla latitudine di 78° 44.280′ S. Nel cosiddetto “Mare di Ross” non è mai stato riscontrato un punto più a Sud in cui abbia messo “piede” l’essere umano. L’Antartide fu protagonista, circa due anni fa, di un’altra vicenda sensazionale, avvenuta durante una perforazione dei ricercatori della British Antarctic Survey. Si scopri, in quella occasione, un discreto numero di vite marine sotto la calotta glaciale (oltre a 16 spugne, anche 22 animali non identificati, nonché alcune specie di crostacei).

Alberto Celletti