Apre in Angola la più grossa miniera di diamanti

Roma, 28 gen – L’Angola è uno dei più grossi produttori africani di petrolio, ma questa dipendenza dall’oro nero causa anche problemi, visto che espone la sua economia a oscillazioni dei prezzi su cui il governo non ha controllo. Per questo motivo il governo sta cercando di diversificare la sua economia puntando all’estrazione di altri minerali di cui il paese dispone: un piano che sta iniziando a dare risultati visto come il Paese abbia iniziato a estrarre diamanti.

L’Angola e l’estrazione di diamanti

A tale proposito pochi mesi fa nel nord est del paese è statp inaugurato il giacimento di Luele che contiene il più grosso deposito di diamanti del Paese, il quale sarà capace di produrre per tutta la sua durata 628 milioni di carati del prezioso minerale. Un’area sotterranea scopera nel 2013 dalla Sociedade Mineira de Catoca, la quale pochi mesi fa ha iniziato ad essere sfruttata, consentendo all’Angola di diventare un importante produttore di diamanti. La vita media del giacimento è stimata per circa 60 anni.

La gestione del giacimento

Sarà la stessa Sociedade Mineira do Luele a gestire il giacimento. A tale proposito, l’azienda ha investito 635 milioni di dollari. Le quote di Catoca sono divise tra il 50,5% dellala compagnia statale angolanda dei diamanti Endiama, il 25%, Falcon, il 19,5%, di Reform 4% e infine con l’istituto geologico dell’Angola con l’1%. Come si evidenzia, sono quasi tutte società angolane e non c’è traccia di invasioni straniere (cinesi soprattutto). Ovviamente il governo è ben cosciente che per sfruttare tutti i minerali presenti nel Paese c’è bisogno dei capitali e dell’esperienza delle grosse aziende minerarie: per tale motivo, ha offerto incentivi per consentire loro di investire. I risultati non sono mancati: oltre al ritorno del colosso dei diamanti De Beers per la prima volta si assiste all’arrivo di Rio Tinto che oltre alla collaborazione sui diamanti ha intenzione di contribuire anche sul lavoro riguardante altri minerali.

Giuseppe De Santis