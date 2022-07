Roma, 20 lug — L’occasione era troppo ghiotta, per Bakayoko, per non provare a darsi un tono che richiamasse quel vittimismo alla Black lives matter, per sentirsi un po’ uno scampato George Floyd e far parlare un po’ di sé. «Il problema non è l’errore ma il modo e il metodo utilizzati. Mi sono ritrovato l’arma a un metro da me e dal passeggero. Ci hanno chiaramente messo in pericolo a prescindere dalle ragioni che hanno portato a fare questo».

Scambio di persona

Lo ha spiegato sul proprio profilo Instagram il calciatore del Milan, commentando lo spiacevole episodio del 3 luglio che l’ha visto protagonista (suo malgrado). Fermato a un posto di blocco, la polizia lo aveva obbligato a scendere dall’auto per una perquisizione. Dopo alcuni istanti di tensione, un poliziotto si era accorto che i colleghi avevano scambiato Bakayoko per un’altra persona, un ricercato dall’aspetto simile allo sportivo rossonero. Riconosciuto l’errore, gli agenti si erano scusati con il calciatore e l’avevano lasciato andare.

Bakayoko la butta sul tragico

Uno scambio di persona, sicuramente spiacevole: ma gli agenti, lo si evince dai filmati, si sono comportati correttamente e hanno porto le loro scuse a Bakayoko. Nulla da fare: come da copione, all’episodio è seguito il solito, inutile battage antirazzista e piagnucoloso. E Bayoko non ha perso la chance per frignare sui social e buttarla sul tragico: lo ha fatto a 17 giorni di distanza, rigorosamente dopo la diffusione della notizia sui media nazionali.

«Le conseguenze — spiega — sarebbero potute essere più gravi se non avessi mantenuto la calma, se non avessi avuto la possibilità di fare il lavoro che faccio ed essere riconosciuto in tempo. Non è accettabile mettere le persone in pericolo». Bakayoko è di origini ivoriane, vive in Italia ma pensa — evidentemente — di abitare negli Stati Uniti, dove la polizia è nota per i metodi non proprio garbati nei confronti dei sospettati o degli arrestati. Nel Belpaese nessuno gli avrebbe sparato, nemmeno in caso di arresto, e lui probabilmente lo sa. Già vedendosi forse nei panni del George Floyd de noantri, il calciatore rossonero si è voluto mettere in croce da solo.

Procedura normale