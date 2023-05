Roma, 14 mag – Il ciclone Mocha travolge Birmania e Bangladesh, come rende noto l’Agi. Ma di cosa si tratta?

Cos’ è il ciclone Mocha

Mocha è ovviamente un tifone, ma anche una turbolenza meterologica tra le più potenti dell’ultimo decennio. Da qualche ora sta travolgendo il mare del Golfo del Bengala, e si avvicina prepotentemente alle coste della Birmania e del Bangladesh. A renderlo noto è il Typhoon Warning Center statunitense. La velocità del ciclone Mocha è tra le caratteristiche che impressionano di più, visto che i suoi venti raggiungono anche i 259 chilometri orari, paragonabili ad un uragano di categoria 5, ovvero la più alta della scala Saffir-Simpson.

Centinaia di migliaia di persone evacuate

Il ciclone Mocha, dunque, si sta rivelando una minaccia molto seria, anche in considerazione della velocità succitata dei venti, confermata anche da Zoom Earth che lo ha classificato quale “super ciclone”. Così, le autorità locali corrono ai ripari: e fanno evacuare centinaia di migliaia di persone sia in Bangladesh che in Birmania. Specialmente nei campi sono ammassate moltissime persone, soprattutto profughi musulmani Rohingya. L’ufficio meteorologico indiano ritiene che il ciclone dovrebbe indebolirsi leggermente prima di approdare nella mattinata tra Cox’s Bazar, in Bangladesh, e infine Sittwe, juna città di 150 mila abitanti in Birmania.