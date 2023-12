Bollette, il mercato tutelato resta per le famiglie deboli: ma è solo questione di tempo

Roma, 6 dic – Il mercato tutelato ancora “vivo” per le famiglie di reddito basso: lo ha espresso l’ultimo Consiglio dei ministri, come riportato anche su Tgcom24.

Mercato tutelato per le famiglie “vulnerabili”

Resta il mercato tutelato per le famiglie vulnerabili, le quali sfuggiranno al tritacarne dell’inizio del 2024. In teoria, le famiglie interessate dallo “scudo” potranno continuare a usufruire dell’elettricità a prezzi calmierati, anche dopo la liberalizzazione. Ma resta un gioco delle tre carte…e vediamo perché.

Come le offerte per la Pay Tv…

Non c’è in realtà molto da festeggiare, visto che la misura è solo temporanea…come le offerte per la Pay Tv. Quelle che “2 euro al mese per tre mesi e poi 12 per sempre”, per intenderci. Questo perché i quattro milioni e mezzo di famiglie “vulnerabili” non sfuggiranno al mercato libero. Ci vorrà solo un po’ più di tempo e i passaggi saranno più graduali (bontà loro). Palazzo Chigi spiega esattamente questo: “Vengono introdotte misure per assicurare la massima informazione e le migliori condizioni nel passaggio al mercato libero dell’energia elettrica, che già riguarda circa 21 milioni di famiglie”. Un passaggio al mercato libero dei nove milioni di utenze domestiche che ancora usufruiscono del mercato tutelato, niente di più. Prima che arrivino la giungla e il cannibalismo economico di cui già abbiamo abbondantemente parlato.

Alberto Celletti