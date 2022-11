Roma, 3 nov – Lo studente lo bullizza, il professore alla fine perde la testa e reagisce. E lo fa molto male. Avviene a Pontedera, in provincia di Pisa, come riporta Tgcom24.

Lo studente bullizza il professore, e la reazione è violenta



Lo studente si era alzato, avvicinato alla cattedra e aveva iniziato a deridere il professore. L’insegnante, dopo un po’, aveva perso la testa e reagito, colpendolo allo stomaco. Accade ad un istituto superiore di Pontedera. Al momento sull’episodio sta indagando la polizia, che ha ricevuto la denuncia da parte dei genitori del ragazzo. La dirigenza ha immediatamente sospeso il docente. L’episodio è stato documentato anche d un video di 14 secondi, girato in classe da altri studenti con uno smartphone. Le immagini mostrano la situazione di indisciplina terminata con lo scoppio del professore. Il professore si è girato di scatto verso lo studente che lo derideva e lo ha colpito con un pugno allo stomaco. A quel punto il video si interrompe.

Episodi simili a Bari e Rovigo



Una situazione simile si è verificata a Bari. In quel caso però è avvenuto il contrario: il docente di Diritto ed Economia dell’Istituto Majorana ha dichiarato di essere stato aggredito, mentre era in classe, da due ragazzi. Era stato schiaffeggiato per aver “osato” mettere una nota in condotta a due alunni. A Rovigo invece una professoressa è stata messa nel mirino dei ragazzi che l’hanno colpita con i pallini di una pistola ad aria compressa, durante le ore di lezione. Anche in quel caso l’episodio è stato filmato e diffuso sul web.

Alberto Celletti