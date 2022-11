Cari lettori,

Dopo 61 mesi di uscite, senza il sostegno di alcun grande gruppo industriale o aiuti di Stato, Il Primato Nazionale dice «arrivederci» alle edicole. La nostra rivista sarà distribuita in abbonamento – trovate il bollettino per sottoscriverlo già all’interno del prossimo numero – in alcune librerie militanti e nella versione digitale (stiamo potenziando questo servizio sul nostro sito, ilprimatonazionale.it).

Inoltre, le copie cartacee della rivista potranno comunque essere ordinate ogni mese sempre sul nostro sito e su quello di Altaforte edizioni. Si tratta di una decisione dolorosa e, lo sottolineiamo con forza, temporanea, dovuta agli aumenti dei prezzi della carta che hanno toccato punte dell’80-90%. Un’impennata insostenibile per chi può contare solo sulle proprie forze. Questo, però, è il momento di sostenere davvero il Primato. Non molliamo e rilanciamo ancora più convinti con la campagna abbonamenti 2023. Per andare più avanti ancora.

Adriano Scianca