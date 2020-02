Sanremo, 4 feb – In quest’epoca di fango il politicamente corretto non fa sconti. E quale luogo migliore per le polemiche “un tanto ar chilo” del festival di Sanremo. A finire impallinati dalle femministe finora sono stati in due. Il primo è il povero Amadeus, reo di aver alimentato uno stereotipo da società sessista anni ’50 con l’ormai celebre frase sulla “capacità di stare un passo indietro” delle donne. Il secondo è il “compagno” Junior Cally, rapper anti-salviniano che però un paio di anni fa ha avuto la sciagurata idea di scrivere un pezzo controverso sul “femminicidio”. Ci sentiamo però di dare un suggerimento alle Michela Murgia della situazione: avete sbagliato bersaglio. Il nemico non è il “femminista” Amadeus, né l’antirazzista Junior Cally. C’è un solo vero alfiere del patriarcato a Sanremo 2020: Marco Masini.

Certo è difficile prendersela con il cantautore fiorentino, uno che ha trionfato per due volte sul palco dell’Ariston e che, dopo essere stato accusato per anni di essere un “portasfiga”, ormai è stato di fatto pienamente riabilitato dal mondo italiano dello spettacolo. Eppure se c’è un cantante in attività che rappresenta ideologicamente l’impostazione patriarcale del rapporto uomo donna, ma anche dell’amicizia virile, è proprio lui.

Bella Stronza: tra stalking, minacce e accuse di infamità

Bella Stronza, uno dei suoi pezzi più famosi, è uno sfogo-manifesto, culturale e sentimentale, che lascia poco spazio a dubbi. Non è un caso che si trovi in cima alla nostra classifica delle “5 canzoni italiane “sessiste” che oggi sarebbero state censurate“. Un testo che contiene “un ventaglio variopinto di capi di imputazione, dal reato di stalking alla minaccia grave, in ogni caso materiale da denuncia: lei è bella, ça va sans dire, ma è “stronza” perché gli preferisce un uomo ricco, con la Ferrari, che le paga i conti, dopo che per lei l’altro avrebbe rinunciato a tutto. Masini ricopre la sua “amata immortale” di insulti per cinque lunghissimi minuti (ribadendo, però, nel ritornello che lei “è bella come il sole come il mare”, sia ben chiaro), in cui ci racconta anche che la donna ha in un episodio preso per l’appunto provvedimenti quali la chiamata delle forze dell’ordine. Ma alla fine, il suo unico rimpianto è quello di averle dato “troppo amore”, il perfetto paradigma dello psicopatico“.

Insomma Masini non si limita solo ad “oggettivizzare la donna”, come direbbero le femministe di oggi, ma va ben oltre minacciando lo stalking, la violenza sessuale. Arrivando a ritenere “infamità” il fatto di chiamare la polizia o adire alle vie legali (“volevi farmi mettere in manette solo perché avevo perso la pazienza“). Insomma Marco non disdegna nemmeno qualche velleità stradaiola o quasi Acab, roba che oggi, ai tempi del perbenismo da social network, sarebbe impensabile. A Masini in questi giorni qualcuno ha timidamente chiesto conto di “Bella Stronza“, ma lui ha risposto che “è una canzone figlia del suo tempo”. Giusto. Resta il fatto che era il 1995 e non il 1953, cioè c’era già Jovanotti che pensava positivo insieme a Madre Teresa.

Principessa: la resa dei conti tra maschi alpha

Ma torniamo alle velleità stradaiole di Masini. Uno che invece di chiamare le guardie, stava per accoltellare il padre della ragazza, ma poi ci ha ripensato. “Avevo un serramanico ma l’ho buttato via, in fondo a una discarica venendo a casa tua“, canta in “Principessa” del 1995. Il messaggio che manda il cantautore fiorentino è chiaro: sei una giovane ragazza e vieni picchiata dal tuo padre-padrone? Chiamare il centro ascolto anti-violenza non serve, nemmeno denunciare: la soluzione è affidarti ad un altro maschio cazzuto “che ti porti via da questo mondo di merda“. E che possibilmente circoli con una lama in tasca. “Non devi dirlo al parroco e forse neanche a Dio, ma devi sotterrartelo nel cuore amore mio”. Perché poi arrivo e ci penso io a sfondare di botte tuo padre, ipotizziamo. E questa dinamica tribale tra maschi alpha non dovrebbe piacere troppo a Michelle Hunziker.

Frankestein: a mignotte con l’amico di vecchia data

Ma le accuse di fascio-sovranismo fioccherebbero per un pezzo dove Masini non canta l’amore, ma l’amicizia virile con un suo amico bullizzato. In “Frankestein” non c’è nemmeno la scusa del coinvolgimento sentimentale. Franco detto Frankestein è un vecchio amico di Masini, che a scuola veniva bullizzato dai ragazzi e schifato dalle ragazze per via del suo aspetto. E quando il povero Frankestein finisce in un letto di ospedale, il suo amico Marco Masini non lo abbandona. Anzi, gli fa una promessa che è un inno all’amicizia virile da far impallidire il Cacciatore di Michael Cimino. “Franco dai non arrenderti, dimmi che t’incazzi e questa volta ti difenderai. Frankenstein quando guarirai verrò a prenderti con due puttane in macchina e spenderemo in una notte tutti i soldi miei e tuoi prenderemo ancora a botte questa vita Frankenstein”.

Insomma niente psicologi o centri di ascolto, Masini mostra la sua vicinanza al vecchio amico promettendogli una serata goliardica a base di prostitute. O anche andando allo stadio, passatempo preferito per loro “ragazzi di periferia”, il cui dolore spesso è causato anche da qualche “ragazza che ha sposato un altro bello e ricco più di noi”. Insomma Masini se la cava nel 2020 perché ormai ha una fama e una storia. Fosse uno Junior Cally qualunque sarebbe stato impallinato pure lui. Perché questa è la società oggi. Che è molto peggio, in ottica di perbenismo e pensiero unico, di quella di qualche decennio fa narrata da Masini. Dove qualche residuo del tanto vituperato “patriarcato” ancora donava sprazzi di autenticità. Almeno nelle canzoni.

Davide Di Stefano