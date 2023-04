Roma, 21 apr – Una cripta la tiene intrappolata per quasi un’ora, prima che i vigili la recuperino e la salvino. La storia, visto l’esito fortunatamente positivo, suscita una sorta di misto di sensazioni perfino contrastanti, dall’inquietudine al divertimento.

Pulisce una cripta e ci cade dentro rimanendo intrappolata

Poteva finire come un Buried – Sepolto, film inquietante su una sepoltura viva, e invece la storia ha avuto un lieto fine, perfino divertente se si pensa che la protagonista non ha riportato ferite gravi e per fortuna è sana e salva. La donna si trovava in una tomba di famiglia e, mentre stava pulendo la cripta, è precipitata in una grossa buca creatasi a causa del cedimento improvviso di una lastra di marmo, con un volo di oltre di due metri, rimanendo così intrappolata. Il fatto è avvenuto nel cimitero monumentale di Torino, come riporta Tgcom24. La signora, 45 anni, dipendente di una cooperativa esterna impegnata nel servizio, è rimasta bloccata per circa 50 minuti.

Il salvataggio

Per fortuna, nei pressi dell’accaduto stava lavorando un marmista, il primo che ha sentito le grida d’aiuto della donna, la quale aveva sbattuto la spalla contro il pavimento della piccola cripta. Successivamente, sono intervenuti i vigili del fuoco che l’hanno trasportata in ambulanza. Da lì, il viaggio fino al Pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Bosco, in cui non sono state riscontrare lesioni serie, nonostante le ferite alla spalla e al ginocchio. La tomba è stata sigillata dagli ispettori del Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro dell’Asl, e attualmente si trova in stato di “sospensione”. Ma con dei riflessi che potrebbero essere anche giuridici, visto che si sta indagando per infortunio sul lavoro.

Alberto Celletti